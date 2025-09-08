Volkswagen yönetimi Polo, Golf ve Passat hakkında kararını verdi

Kaynak: Haber Merkezi
Volkswagen, elektrikli araçlarda eski model isimlerine veda etmiyor. Polo, Golf ve Passat gibi klasik isimler, yeni elektrikli versiyonlarıyla sürücülerle buluşacak. Bu adım, marka sadakatini koruma ve elektrikli dönüşümü hızlandırma amacını taşıyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, elektrikli araçlarda isimlendirme stratejisini değiştiriyor. Şirket, geçmişte ID serisiyle tanınan model isimlerini tamamen terk etmek yerine, Polo, Golf ve Passat gibi köklü isimleri elektrikli versiyonlarına taşımayı planlıyor. Bu karar, sadece bir marka yenilemesi değil, aynı zamanda tüketici güvenini ve marka sadakatini korumayı hedefleyen stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Elektrikli araçlarda genellikle sayısal veya yeni isimlendirmeler tercih edilse de, Volkswagen’in bu yaklaşımı, sürücülerin alıştığı ve sevdiği modellerle tanışık olmalarını sağlayacak. Eski model isimlerini elektrikli versiyonlarla sürdürmek, özellikle uzun yıllardır marka ile bağ kurmuş tüketiciler için yeni güç aktarım sistemine geçişi daha kabul edilebilir kılacak.

TÜKETİCİ GÜVENİ VE MARKA SADAKATİ ÖN PLANDA

Volkswagen, Polo, Golf ve Passat gibi modellerin tarihine ve kültürel değerine önem veriyor. İnsanlar arabalarını sadece ulaşım aracı olarak değil, hayatlarının bir parçası olarak görüyor. Bu yüzden uzun yıllardır piyasada olan isimlerin korunması, tüketicilerin yeni elektrikli versiyonlara geçişini kolaylaştırıyor ve satışlarda riskleri azaltıyor. Yeni elektrikli Polo RX1e gibi modeller, bu stratejinin somut örnekleri arasında yer alıyor.

KLASİK İSİMLERLE YOLA DEVAM

Şirketin yaptığı son basın açıklamasında, Polo’nun 50. yılı çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Polo RX1e’nin elektrikli serinin en dikkat çeken modellerinden biri olduğu vurgulandı. Volkswagen’in amacı, geçmişten gelen güçlü marka isimlerini kaybetmeden, elektrikli araç dönüşümünü sürdürmek. Bu strateji, marka ile tüketici arasında uzun yıllardır süren güven bağını korurken, elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmayı hedefliyor.

