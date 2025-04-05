Volkswagen’den CHP’nin boykot gerginliğine cevap

CHP lideri Özgür Özel’in boykot listesine aldığı Volkswagen, konuyla ilgili açıklama yaptı.

CHP’DEN VOLKSWAGEN’A BOYKOT KARARI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP, çok sayıda markayı boykot listesine dahil etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Volkswagen’in de bu kapsama alındığını duyurdu. Özel, şu ifadeleri kullandı: “CHP üyesi, Skoda’ya, Volkswagen’e, Audi’ye binmeyecek. Mektup yazacağım, gerekirse ziyaret edeceğim. ‘Türkiye’deki distribütörünüz böyle adamlar’ diyeceğim. ‘Basın özgürlüğüne aykırı işler yapıyorlar. Distribütörünüzü değiştirin’ diyeceğim. İki elim yakalarında.”

VOLKSWAGEN’DAN İLK AÇIKLAMA

Gazeteci Deniz Yücel, sosyal medya hesabından Volkswagen yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi paylaştı. Şirketten yapılan açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’ndeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Mevcut gergin siyasi ortamda tüm halkın meşru menfaatlerinin dikkate alınacağını umuyoruz” denildi.

DOĞUŞ GRUBU SORUSUNA BELİRSİZ YANIT

“Volkswagen konuyu Türkiye’deki dağıtım ortağı Doğuş Grubu ile görüştü mü?” sorusuna ise şirketten net bir cevap gelmedi. Açıklamada, “İthalatçı Doğuş Otomotiv ile on yıllara dayanan ticari ilişkimiz bulunmaktadır. Aramızdaki diyalog hakkında bilgi paylaşmayacağımızı lütfen anlayışla karşılayın” ifadelerine yer verildi.