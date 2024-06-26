Volkswagen’den Rivian'a dev yatırım

Kaynak: AA
Volkswagen’den Rivian'a dev yatırım

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, ABD'li elektrikli araç üreticisi Rivian'a 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Şirketlerin yaptığı ortak açıklamada, Rivian ve Volkswagen Grubu'nun araç yazılım teknolojisi geliştirmek amacıyla ortak girişim kurmayı planladığı aktarıldı.

Yapılan açıklama kapsamında, Volkswagen Grubu'nun başlangıçta 1 milyar dolar olmak üzere Rivian'a 4 milyar dolara kadar planlanan ek yatırımla toplamda 5 milyar dolar yatırım yapacağına vurgu yapıldı.

Ortaklığın Rivian ve Volkswagen Grubu için yazılım geliştirme sürecini hızlandıracağı bildirilen açıklama çerçevesinde, her iki şirketin de birbirini tamamlayan güçlü yönlerini birleştirmesine, küresel çapta ölçeği artırarak ve inovasyonu hızlandırarak araç başına maliyetin düşürülmesine olanak sağlamasının beklendiğine vurgu yapıldı.

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