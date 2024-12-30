Volocopter iflasın eşiğinde

Elektrikli hava taksi sektörü, son yıllarda geleceğin ulaşım çözümleri arasında gösterilirken, Almanya merkezli Volocopter iflas koruma başvurusuyla sektörde şok etkisi yarattı. Şirket, teknolojik üstünlük ve sertifikasyon süreçlerindeki ilerlemesine rağmen mali sıkıntılar nedeniyle operasyonlarını sürdürebilmek için yeni yatırımcılar arıyor.

Volocopter CEO’su Dirk Hoke, yaptığı açıklamada, “Teknoloji, uçuş testleri ve sertifikasyon süreçlerinde sektörümüzün önündeyiz. Bu da bizi yatırımcılar için cazip bir şirket yapıyor. Şu anda iç yapılandırmamızla birlikte yeniden organize oluyoruz,” ifadelerini kullandı. Şirket, faaliyetlerini durdurmadan, bu süreçte ayakta kalmayı planlıyor.

Volocopter’in yaşadığı finansal zorluklar, sadece bir hafta önce aynı sektördeki bir başka Alman girişimi olan Lilium’un operasyonlarını durdurmasını takip etti. Lilium, kısa sürede bir yatırım konsorsiyumundan destek alarak toparlanma şansı yakaladı. Lilium’un anlaşmasının Ocak ayında tamamlanması bekleniyor.

Volocopter, sektördeki diğer girişimlere göre daha sağlam bir finansman geçmişine sahip. On yılı aşkın süredir yüz milyonlarca dolar yatırım toplayan şirket, Mercedes-Benz ve Çinli otomotiv devi Geely gibi güçlü destekçilere güveniyordu. Ancak, bu fon desteği dahi hızla büyüyen ve maliyetli bir sektörde sürdürülebilirlik için yeterli olmadı.

Şirketin iflas koruma kararı, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçlarına olan ilgiyi sorgulatsa da, uzmanlar sektörün uzun vadede potansiyelini koruduğunu düşünüyor. Volocopter’in bu krizden nasıl çıkacağı ise hem yatırımcıların hem de sektör paydaşlarının merak konusu.