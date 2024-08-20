Volvo'dan yeni Türkiye açıklaması. Satışlarına son vermişti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Volvo'dan yeni Türkiye açıklaması. Satışlarına son vermişti

Dünyaca ünlü otomotiv devi Volvo’nun Türkiye’deki gümrük vergileri nedeni ile satışlarını durdurduğu açıklanmıştı. Şirket yetkilileri tarafından yapılan son açıklamada satışların durdurulmadığını sadece ara verildiğini açıkladı.

Gümrük vergilerinin yüksekliğinden dolayı dünyaca ünlü otomotiv markası Volvo Türkiye’de Sedan tipi araçların satışlarını durduracaklarını açıklamıştı. Volvo’nun bu açıklaması sonrasında otomotiv sektörü şoka girmişti. Vergilerin yüksekliğinden dolayı bir markanın daha Türkiye pazarından çekildiği manşetlere taşınırken Volvo’dan yeni bir açıklama geldi. Şirket tarafından Sedan satışlarının yapılmayacağına dair yeni açıklama yapıldı.

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Otomotiv devi Türkiye satışlarına son verdi. Fahiş gümrük vergisinden dolayıOtomotiv devi Türkiye satışlarına son verdi. Fahiş gümrük vergisinden dolayı

“SON DEĞİL ARA VERDİK”

Volvo Car Türkiye Genel Müdürü Alican Emiroğlu tarafından yapılan açıklamada gümrük vergilerinden dolayı önümüzdeki yıldan itibaren sedan satışlarının yapılmayacağı ifade edilmişti:

“Sedan modellerimiz ise Çin’de üretildiği için, yeni yıldan itibaren artık bu modelleri getirmeyeceğiz. Bu kararı almamız da son gümrük vergilerinin etkisi oldu. Elektrikli sedan modeller gelene kadar Türkiye’de sedan bir otomobil satmayı planlamıyoruz”

Açıklama sonrasından çok konuşulan konuya dair Volvo’dan yeni bir açıklama geldi. Açıklamada Volvo’nun sedan modellerinin satışlarının tamamen durdurulmadığı, sadece ara verildiği belirtildi. Volvo tarafından yapılan açıklama şu şekilde oldu:

“Volvo Cars, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde, 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyor. Bu doğrultuda mevcut süreçlerini iyileştirmeye odaklanan marka, 2025 yılı için iklim eylem planı ve döngüsel ekonomi alanında çalışmalara devam ediyor.

2025 yılı itibarıyla global satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden olmasını planlayan Volvo Cars, otomobil başına düşen karbon ayak izini de yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.

“Volvo Cars, sürdürülebilirlik ve elektrifikasyon vizyonu çerçevesinde, 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlıyor. Bu doğrultuda mevcut süreçlerini iyileştirmeye odaklanan marka, 2025 yılı için iklim eylem planı ve döngüsel ekonomi alanında çalışmalara devam ediyor.

2025 yılı itibarıyla global satışlarının yüzde 50’sinin tamamen elektrikli otomobillerden olmasını planlayan Volvo Cars, otomobil başına düşen karbon ayak izini de yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.”

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