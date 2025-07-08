Vosvos şenliği renkli görüntülerle sona erdi!

Vosvos Ordusu Kamp Karavan Doğa Kültür ve Sanat Derneği tarafından, derneğin 30’uncu kuruluş yılı kapsamında 1-6 Temmuz tarihlerinde Çavdar Mahallesi Savah Çimeni Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen şenlik, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 400 vosvos ve karavan tutkununun katılımıyla yapıldı.

Katılımcılar, şenlik boyunca doğayla iç içe etkinliklere katıldı.

Şenlik, kent merkezindeki vosvos kortejiyle start aldı; son gününde Mesudiye Kaymakamı Hüseyin Ensar Altun ve Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit de yer aldı.

SMA HASTASI ÇOCUKLARA DESTEK

Şenlikte yapılan çekilişten toplanan 10 bin 500 TL, SMA hastası çocuklara bağışlandı.

Etkinlik, 30’uncu yıl pastasının kesilmesiyle sona erdi. Dernek Başkanı Yurdaer Yorgancı, “30’uncu yılımızda doğa yürüyüşleri düzenledik, kamp ateşi etrafında müzikle eğlendik. Geleneksel ruhumuzu korurken sosyal sorumluluğu da unutmadık” dedi.