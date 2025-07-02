Vosvos tutkunları Ordu’da buluştu: Nostalji ve dostluk yollarda!

Ali Yazan Ordu /YENİÇAĞ

Açılışta konuşan Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, “Vosvos, yüzlerde tebessüm uyandıran, çocukluğumuzu anımsatan, içimizdeki neşeyi canlı tutan bir semboldür. 30 yılı aşan geçmişiyle Ordu Vosvos Şenliği, kentimizin turizmine ve tanıtımına katkı sağlayan, fark oluşturan bir etkinliktir” dedi.

Volkswagen’in efsanevi Beetle modeline tutkun olanlar, Altınordu Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen 17’nci Ordu Vosvos Şenliği’nde buluştu. Türkiye’nin çeşitli illerinden ve Danimarka’dan gelen yaklaşık 100 vosvos sevdalısı, ilk olarak Altınordu Belediyesi önünde bir araya geldi.

Şenlik boyunca Ordu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfedecek olan vosvos tutkunlarını, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe karşıladı. Renkli bir atmosferin hâkim olduğu meydanda vosvos severlere seslenen Başkan Tepe, Ordu’nun kalbinde dostluk, dayanışma ve renkliliğin simgesi olan bu etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

BAŞKAN TEPE: BU ETKİNLİKLER KENTİN RUHUNU ZENGİNLEŞTİRİYOR

Ordu Vosvos Şenliği’nin kentin önemli etkinliklerinden biri olduğunu vurgulayan Tepe, “Vosvoslar; samimiyetin, sadeliğin ve geçmişten geleceğe uzanan dostluk köprülerinin sembolüdür. Onlara sadece ‘araba’ demek yetmez. Vosvos, yüzlerde tebessüm oluşturan, çocukluğumuzu hatırlatan ve içimizdeki coşkuyu diri tutan bir simgedir. Bu tür etkinliklerin kentlerin ruhunu zenginleştirdiğine, kültürünü yaşattığına ve toplumsal bağı güçlendirdiğine inanıyoruz. Bu yüzden Ordu’muzun her köşesinde kültüre, sanata, spora ve özgün etkinliklere yer vermeyi sürdürüyoruz” dedi.

“ORDU’NUN KALBİNDE UNUTULMAZ ANILAR BIRAKACAK”

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan vosvos ve karavancılara teşekkür eden Tepe, “Vosvoslar kadar onların yol arkadaşları olan sizler de bir o kadar özel, renkli ve değerlisiniz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da güzel anılar Ordu’nun sokaklarında, hafızasında ve kalbinde yer bulacak. Şenliğimizin dostluk, kardeşlik ve barış dolu bir atmosferde geçmesini diliyorum” diye konuştu.

VOSVOSÇULARDAN TEŞEKKÜR

Vosvos Ordusu, Kamp, Karavan, Doğa, Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Yurdaer Yorgancı, şenliğin düzenlenmesine destek veren Başkan Ulaş Tepe’ye teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Başkan Tepe ve vosvosçular şehit turu gerçekleştirdi. Atatürk Bulvarı, Akyazı Sahili ve Taşbaşı’nda tur atan vosvosçulara diğer araçlar kornalarıyla eşlik etti.

Belediye önünde tamamlanan konvoyun ardından vosvosçular, kamp için Mesudiye Çavdar Mahallesi Savah Çimeni Mesire Alanı’na geçti. Şenlik, 6 Temmuz’da sona erecek.