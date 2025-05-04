Vucic Florida’da rahatsızlandı, ziyareti yarıda kesti!

Vucic, ABD Kongre Üyesi Claudia Tenney, eski Illinois Valisi Rod Blagojevic ve ABD’deki Sırp girişimcilerle görüştükten sonra rahatsızlandı. Maliye Bakanı Sinisa Mali ve Medya Danışmanı Suzana Vasiljevic’e “kendini iyi hissetmediğini” belirten Vucic, ilk uçakla Sırbistan’a döndü.

Belgrad’daki Askeri Tıp Akademisi Başkanı ve Vucic’in kardiyoloğu Dr. Dragan Dincic, Vucic’in sağlık durumunun stabil olduğunu açıkladı. Dincic, Vucic’in Florida’da göğüs ağrısı ve yüksek tansiyon şikayeti yaşadığını, düzenli ilaç kullanımına rağmen tansiyonunun düşmediğini belirtti. ABD’deki doktorların gerekli müdahaleyi yaptığını ancak Vucic’in ısrarla Sırbistan’a dönmek istediğini ifade etti.

Maliye Bakanı Mali, Vucic’in bir süre evinde dinleneceğini ve programlarını iptal ettiğini duyurdu. Vucic’in sağlık durumuyla ilgili ilerleyen günlerde kamuoyuna bilgi verileceği açıklandı.

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