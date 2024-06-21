Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin

Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bazı gıdalar sağlıklı görünse de vücuda zehir saçıyor. İşte o ürünler…

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Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin 1

Günlük hayatta masum görülen birçok ürün sıkça tüketiliyor. Ancak bu masumluğun altında zehir yatıyor. Vücuda ciddi anlamda zarar verilebiliyor.

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Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin 2

KAHVE KREMASI:

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Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin 3

Kullanılan kahve kremleri genellikle gerçek krema içermeyebilir. Bunun yerine su, şeker, soya fasulyesi yağı veya hatta kanola yağı gibi malzemeler içerebilirler.

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Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin 4

Ayrıca, mono ve digliserit gibi katkı maddeleri de içerebilirler.

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Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin 5

2- MEYVE SUYU

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Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin 6

Meyve suları da masum gibi görünebilir ancak genellikle yüksek miktarda şeker, fruktoz, mısır şurubu veya kıvam arttırıcılar gibi kimyasallar içerirler.

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Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin 7

Hazır meyve suları yanı sıra evde yapılanlar da benzer şekilde zararlı olabilir.

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Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin 8

3- MAYONEZ:

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Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin 9

Mayonez, birçok kişinin favori sosudur ancak içerdiği şeker ve koruyucular nedeniyle sağlıksız olabilir.

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Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin 10

Yumurta içeriğine rağmen, içindeki katkı maddeleri sayesinde uzun süre bozulmadan kalabilir.

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Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin 11

4- BULYON:

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Vücudu hemen iltihap kaplıyor! Sakın tüketmeyin 12

Bulyonlar, yemeklere lezzet katmak için kullanılan ancak içerdikleri palm yağı ve bol miktarda tuz gibi zararlı bileşenler nedeniyle sağlıksız bir tercihtir.

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