Vücudu oksijen deposu yapıyor! 3 kanser türüne set çekiyor! Türkiye'de zenginler hapur hupur yiyor

Sağlığa sunduğu çok yönlü faydalarla "mucize meyve" olarak anılan ackee, Türkiye'de cep yakmaya başladı.

Egzotik ve nadir bulunması sebebiyle kilogram fiyatı 800 TL'ye kadar yükselen bu tropikal meyve, bilimsel araştırmaların ve uzman görüşlerinin de etkisiyle gündemde önemli bir yer edindi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Batı Afrika'dan Karayipler'e uzanan bir geçmişe sahip olan ackee, sindirim sisteminden kan dolaşımına kadar birçok alanda pozitif etkiler sağladığı belirtildi.

Jamaika Beslenme Derneği'nden Dr. Caroline Johnson, ackee'nin özellikle yüksek lif ve potasyum içeriğinin altını çizerek, "Bu meyve, kan damarı hasarı riskini azaltmada ve yüksek tansiyonun kontrolünde önemli bir rol oynayabilir" ifadesini kullandı. Ayrıca, meyvenin yüksek antioksidan içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hücresel yenilenmeyi desteklediğini dile getirdi.

Kahvaltıda zehir saçan besin ortaya çıktı! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

TÜKETİMİNDEKİ KRİTİK UYARILAR

Ackee'nin tüketiminde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, olgunlaşma aşaması.

Doğru zamanda hasat edilmediği veya kabuğu kendiliğinden açılmadan tüketildiği takdirde, içinde bulunan hipoglisin A adlı toksin sebebiyle ölümcül zehirlenmelere yol açabileceği vurgulandı.

California Üniversitesi'nden toksikolog Dr. Robert Smith, "Ackee, olgunlaştığında kırmızı kabuğu doğal olarak ayrılır. Bu, meyvenin güvenli bir şekilde tüketilebileceğinin bir işaretidir. Meyve olgunlaşmadan veya çiğ olarak yenilirse, Jamaika Kusma Hastalığı olarak bilinen duruma ve hatta komaya neden olabilir" diyerek tehlikeye dikkat çekti.

ÇOK YÖNLÜ FAYDALARI VE DİĞER KULLANIM ALANLARI

Ackee'nin sağladığı faydalar sadece sindirim ve dolaşım sistemiyle sınırlı kalmadı.

Bu zehirli besinler kalbi vuruyor! Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Yapılan araştırmalar, meyvenin içerdiği A, C ve E vitaminlerinin mesane, rahim ağzı ve akciğer kanseri gibi bazı kanser türlerinin riskini azaltabileceğini ortaya koydu. Ayrıca, demir açısından zengin olmasıyla anemiye karşı da koruyucu bir etki sunduğu belirtildi.

Meyvenin kullanımı sadece gıda sektörüne özel değil. Ackee ağacının odunu kürek ve fıçı gibi dayanıklı eşyaların yapımında kullanılırken, çiçeklerinden elde edilen özler parfümeri endüstrisinde değerlendirildi. Yüzyıllardır geleneksel Afrika tıbbında da yüksek tansiyon tedavisinde kullanıldığı biliniyor.

TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEK MALİYET DENGESİ

Türkiye'de nadiren bulunabilen ackee, yüksek ithalat maliyetleri ve lojistik zorluklar nedeniyle lüks bir ürün haline geldi.

Zihin sağlığı için kaçınmanız gereken 2 besin ve yapmanız gerekenler

Kilogram fiyatının dolar bazında 9,75 ila 19,49 dolar arasında değiştiği ve bunun mevcut döviz kuruyla 400 ila 805 TL'ye karşılık geldiği belirtildi. Bu durum, sağlık faydalarıyla öne çıkan bu egzotik meyvenin, Türkiye'deki tüketiciler için ulaşılması zor bir ürün olduğu gerçeğini ortaya koydu.