Fırtınaları yağmurları bilen adam Kerem Ökten bu kez vücudu temizleyen iki bitkiyi açıkladı

Fırtınaları, yağmurları, karları önceden bilen meteoroloji kahini Kerem Ökten bu kez vücuda iyi gelecek iki bitkiyi açıkladı.

ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ İKİ DEĞERİ ZENCEFİL VE ZERDEÇAL

Yaşadığımız toprakların en önemli bitkilerinden olan zencefil ve zerdeçalın pazarlarda bulunamamasından şikayet eden Ökten, bu kültürün ülkemize yerleşmesi gerektiğini söyledi.

Zencefil ve zerdeçalın akciğere olan faydasına değinen Ökten, bu iki bitkinin vücudu temizleyen bir antioksidan olması özelliğine de dikkat çekti.

Fırtınaları yağmurları bilen adam Kerem Ökten'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Yaşadığımız topraklarda bize aşılanmayan en önemli ürünlerden biri zencefil, diğeri zerdeçal. Kültür olarak yerleşmeyen bir durum. Pazarda bile tezgahlarda göremiyoruz. Akciğerlere birebir. Vücudu temizleyen muhteşem bir antioksidan. Bu kültür yerleşmeli..."

ZENCEFİLİN FAYDALARI NELERDİR?

Antik çağlardan beri tıbbi olarak kullanılan zencefin sağlığa birçok faydası bulunmaktadır.

Zencefil sindirime yardımcı olan ve mide rahatsızlıklarını gideren fitokimyasallar açısından zengindir. Bu sindirim özellikleri, atıkları ve toksinleri ortadan kaldırarak vücudun doğal temizlik ve detoks sürecini canlandırmaya yardımcı olur. Kabızlığı, şişkinlik ve gazı önler, sindirimi rahatlatır. Zencefil mide bulantısını da azaltabilecek kimyasallar içermektedir. Taşıt tutması, sabah bulantısı, kolik, mide rahatsızlığı, ishal, irritabl bağırsak sendromu (IBS), kanser tedavisinin neden olduğu mide bulantısı dahil olmak üzere çeşitli "mide problemlerini" tedavi etmek için yaygın olarak kullanılır. Zencefil, baş dönmesi semptomlarını azaltmaktadır.

Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabilir. İltihap önleyici özelliği bulunan zencefil enfeksiyonlarla savaşmaya ve bağışıklığı artırmaya yardımcı olacak antiviral, antimikrobiyal ve antifungal özelliklere sahiptir. İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı desteklemektedir.

Zencefil soğuk algınlığını önler ve tedavisinde yardımcıdır. Zencefilin üst solunum yolu hastalıklarına neden olan belirli virüslere karşı antiviral aktiviteye sahip olduğu kanıtlanmıştır. Ayrıca öksürüğe iyi gelir ve balgam söktürücü etkiye sahiptir. Soğuk algınlığı için zencefil çayı, bazı solunum yolu virüslerinden korunmaya yardımcı olmak için soğuk algınlığı ve grip mevsiminde tüketilebilir.

Zencefilin iltihap önleyici etkileri hafif ağrıların giderilmesine yardımcı olur. Hafif eklem ve kas ağrısında zencefil kullanımı önerilir. Yapılan bir araştırma zencefilin osteoartrit (kireçlenme) ve romatizmal şikayetlere iyi geldiğini göstermiştir. Ayrıca adet kramplarının hafiflemesinde de etkilidr.

Zencefil antioksidan etkiye sahiptir. Antioksidanlar vücuttaki serbest radikallerin bağlanmasına ve hücrelerin sağlıklı kalmasına yardımcı olarak tümörlerin ve kanser hücrelerinin ilk etapta gelişmemesini sağlar. Zencefilin antioksidan içeriği ayrıca cildin elastikiyetini ve pürüzsüzlüğünü destekleyen kolajen üretimini korumaya yardımcı olmaktadır.

Yüksek kolestorolü düşürür ve kalp hastalığı riskini azaltır. Yapılan araştırmalar düzenli zencefil tüketmenin yüksek kolesterolü olan kişilerde trigliserit ve kolesterol seviyelerini düşürdüğünü göstermektedir. Zencefil, kan dolaşımını düzenleyerek damarlarda yağ birikmesini engeller ve kalp krizi ya da felç riskini azaltır. Tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünü sağlamaya, A1C ve insülini azaltmaya yardımcı olabilir.

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?

Zerdeçal doğal bir iltihap gidericidir. Zerdeçalın etken maddesi kurkumin, vücuttaki enflamatuar moleküllerin etkisini bloke eden kanıtlanmış, güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Romatoid artrit ve iltihaplı bağırsak hastalığı üzerinde olumlu etkileri bulunmaktadır. Araştırmalar zerdeçalın antioksidan, antibakteriyel, antiviral ve antifungal aktiviteye sahip olduğunu göstermektedir. Zerdeçal bağışıklık seviyelerini artırır ve destekler, kolesterolü düşürür. Kurkumin aynı zamanda güçlü bir antioksidan olduğu için vücudu serbest radikallere karşı koruyarak kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltır. Alzheimer hastalığının tedavisine yardımcı olur. Alzheimer hastalığı, amiloid plakları adı verilen protein yumaklarının birikmesinden kaynaklanır. Zerdeçaldaki kurkumin bu plakların temizlenmesine yardımcı olur. Glokom ve katarakt tedavisinde yardımcı olur. Düzenli zerdeçal tüketimi glokomun ilerlemesini durdurur ve ayrıca görme kaybını da önler. Vücuttaki toksinlerle savaşır, karaciğer enzimlerinin oluşumunu destekler.

Zerdeçal cilt sorunlarına da yardımcı olmaktadır. Yapılan bir araştırma, zerdeçalın sedef hastalığı ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarının semptomlarını azaltmada yardımcı olduğunu göstermiştir. Zerdeçaldaki kurkuminin antioksidan özellikleri hücrelere zarar gelmesini önler ve böylece yaşlanmayı yavaşlatır. İnce çizgi ve kırışıklık oluşumunu etkili bir şekilde engeller. Zerdeçal, ciltteki küçük yara ve cilt yanıkları iyileştirmede, akne tedavisinde ve böcek ısırıkları için de kullanılabilir.