Vücudumuzdaki sessiz tehlike! Kemik yapısını tehdit eden 2 şüpheli!

Bilim dünyası, kemik hasarı ve osteoporoz riskinin ardındaki geleneksel nedenlerin ötesine geçen iki çarpıcı etkeni mercek altına aldı: mikroplastikler ve yüksek kolesterolün tetiklediği bağışıklık tepkimesi. Uluslararası araştırmalar, çevresel kirliliğin ve modern beslenme alışkanlıklarının iskelet sisteminin temel yapısını nasıl etkilediğini gösterdi.

1. Mikroplastik İstilası: Kemik İliği Tehdit Altında

Son dönemde yayımlanan kapsamlı bir inceleme, çevresel kirlilikten kaynaklanan mikroplastik parçacıklarının insan vücudunda yeni bir bariyeri aştığını ve doğrudan kemik dokusuna sızdığını ortaya koydu. Osteoporosis International dergisinde yer alan araştırmaya göre, bu küçük plastik parçacıklar, kan, beyin, plasenta ve anne sütünden sonra artık kemik iliğinde de gözlemlenebildi.

Uzmanlar, mikroplastiklerin kemik iliği kök hücrelerinin sağlığını ve fonksiyonunu bozabileceğini, yenilenme ve onarım süreçlerini sekteye uğratabileceğini belirtiyor. Ayrıca bu parçacıkların, kemik dokusunu parçalayan hücreler olan osteoklastların aktivitesini artırarak kemiklerin zayıflamasına yol açabileceği düşünüldü.

Bu alandaki bilimsel çalışmaları koordine eden Portekiz'deki Nefroloji Mineral ve Kemik Çalışmaları Laboratuvarı'ndan (LEMON) Dr. Rodrigo Bueno de Oliveira, "Mikroplastiklerin kemikler üzerindeki potansiyel etkisi ihmal edilebilir değil. İn vitro çalışmalar, bu parçacıkların hücre canlılığını bozduğunu, yaşlanmayı hızlandırdığını ve iltihaplanmayı teşvik ettiğini gösteriyor" açıklamasını yaptı.

2. Yüksek Kolesterolün Bağışıklık Sistemi Üzerinden Vurucu Etkisi

Kemik hasarına yol açan bir diğer beklenmedik mekanizma ise yüksek kolesterol ile ilişkilendirildi.

Amerika'daki Kaliforniya Üniversitesi-Los Angeles (UCLA) bilim insanları tarafından yürütülen bir çalışma, yüksek kolesterol seviyelerinin neden olduğu kemik kaybı sürecinde bağışıklık hücrelerinin önemli bir rol oynadığını gösterdi.

Clinical Immunology dergisinde yayımlanan bu araştırma, halk arasında "kötü kolesterol" olarak bilinen Oksitlenmiş LDL'nin (Low-Density Lipoprotein) belirli tipteki bağışıklık hücreleri olan T hücrelerini uyardığını ortaya çıkardı. Bu uyarılma sonucunda T hücreleri, doğrudan kemik yıkımını tetikleyen RANKL adlı bir kimyasalı aşırı miktarda üretmeye başladı.

Araştırmayı yürüten UCLA Patoloji Profesörü Dr. Rita Effros, "Osteoporoz hastalarında kolesterol düzeylerinin yüksek olduğunu ve kolesterol düşürücü ilaçların kemik kırıklarını azalttığını biliyorduk, ancak mekanizmayı çözememiştik" dedi ve ekledi:

"T hücrelerinin oxidized LDL'ye tepki olarak kemik yıkan hücreleri uyaran bir kimyasal salgılaması, bağışıklık sisteminin kemik kaybında tamamen yeni bir rol oynayabileceğini gösterdi."

UZMANLAR NE DİYOR: YAŞAM TARZI KRİTİK ÖNEME SAHİP

Her iki bulgu da yaşam tarzı faktörlerinin kemik sağlığı üzerindeki etkisinin ne kadar karmaşık ve derin olduğunu vurguladı.

Önde gelen beslenme ve kemik sağlığı uzmanlarından, İngiliz Doktor ve Yazar Dr. Sarah Brewer, genel kemik sağlığını korumak için Kalsiyum ve D Vitamini açısından zengin bir beslenme düzenini sürdürmenin önemini vurguladı.

Güneş ışığı ve D vitamini konusunda küresel çapta bir otorite olarak kabul edilen Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Michael F. Holick ise, D vitamini eksikliğinin sadece metabolik kemik hastalıklarına değil, aynı zamanda kronik iltihaplanmaya da yol açabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, mikroplastik maruziyetini azaltmak için tek kullanımlık plastiklerden kaçınmayı ve yüksek yağlı diyetleri dengeleyerek kolesterol seviyelerini kontrol altında tutmayı önerdi.