Vücudun direncini artırıyor

Editör: Naim Arıoğlu

ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI YARDIMCI OLABİLİR

Doğanın en zengin C vitamini kaynaklarından biri olan Kuşburnu, yüzyıllardır öksürük, soğuk algınlığı, grip ve solunum yolu rahatsızlıkları gibi enfeksiyonlarla savaşmak için kullanılmıştır. C vitamininin hem bakteriyel hem de viral enfeksiyonlarla savaşma çabalarında vücudun genel sağlığı için çok önemli olduğu artık bilinmektedir. Şöyle ki bir çay kaşığı kuşburnu posası portakalın iki katı olan yaklaşık 60 mg C vitamini sağlayacaktır. C vitamininin sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleme konusundaki faydası göz önünde bulundurulduğunda, kuşburnu öksürük ve soğuk algınlığı ile savaşmaya yardımcı olabilir

ARTRİT YAKINMALARINI HAFİFLETMEYE KATKI SAĞLAR

Kuşburnunun en umut verici potansiyel sağlık yararlarından biri, artritik eklemler üzerindeki etkileridir. Yapılan bir çalışmada, diz veya ayak bileği osteoartritinden mustarip 94 hastaya üç aylık bir süre boyunca 5 gram kuşburnu özütü veya plasebo verildi. Uzmanlar, kuşburnu takviyesinden yararlanan grubun, sadece üç haftalık ilaç tedavisinin ardından ağrıda önemli iyileşmeler bildirmeye başladığını saptadı. Üç aylık deneme sona erdiğinde, ağrı kontrolü iyileşmeye devam etti ve katılımcılar diğer ağrı kesicileri daha az kullandığını bildirdi.

Yine 112 gönüllünün katıldığı bir araştırmada kuşburnu üzerinde kayda değer bir çapraz deneme yapıldı. Başlangıç ​​için kuşburnu alan grup, eklem ağrısı ve sertliğinde plasebo grubunun göremediği iyileşmeler gördü. Bununla birlikte, takviyeyi değiştirirken kuşburnu alan grup, plasebo verildiğinde bile fayda görmeye devam etti.

Yine yarısına kuşburnu tozu ve diğer yarısına plasebo verilen 94 katılımcıyı içeren bir araştırmada, 12 hafta sonra önemli gelişmeler görüldü. Araştırma sonuçları, kuşburnu grubunun eklem esnekliğinde ve bunun sonucunda yürüme yeteneklerinde kayda değer gelişmeler yaşandığını gösterdi.

KALP SAĞLIĞINA İYİ GELEBİLİR

Kuşburnu çayı, kalp krizi ve kan pıhtıları dahil olmak üzere kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlayabilir. Kuşburnu çayının anti-inflamatuar özellikleri, dolaşımı iyileştirmek için arterlerdeki ve kan damarlarındaki iltihabı azaltmaya yardımcı olur. Bu durum kan basıncını düzenlemeye ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olur. Nitekim İsveç Deneysel Tıp Bilimleri Departmanı tarafından yürütülen bir çalışmada, kuşburnu tozu alımının kardiyovasküler hastalık riskini önemli ölçüde azalttığı sonucuna varılmıştı.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLABİLİR

Yapılan yeni araştırmalar kuşburnu özünün obeziteyi önlemek ve iç organlardaki yağı azaltmak için faydalı olabileceğini gösteriyor.

CİLT SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Kuşburnu yağı kozmetik endüstrisinde uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. Nitekim özellikle kuşburnu yağı popüler bir formattır.

Yapılan bir çalışmada, 35-65 yaşları arasında ve yüz kırışıklıklarından muzdarip 34 kadın iki gruba ayrıldı. Sekiz haftalık çalışma boyunca, gönüllülerin yarısı kuşburnu tozu takviyesi alırken, diğer yarısı faydası kanıtlanmış bir kırışık önleyici kapsül kullandı. İki aylık tüketimden sonra katılımcılardan deneyimlerini bildiren bir anket doldurmaları istendi. Sonuç olarak her iki takviyede de kırışıklıklardaki iyileşmelerle aynı düzeyde memnuniyet gördü. Ayrıca kuşburnu kullanan grup, cilt hidrasyonu ve elastikiyetinde istatistiksel olarak önemli gelişmeler bildirdi.

A ve C vitaminlerinin sağlıklı, parlak bir cildin bakımı için en önemli besinlerden ikisi olduğunu vurgulamakta da fayda var. Bu vitaminlerin her ikisi de kuşburnunda bol miktarda bulunur. Bu vitaminler ciltteki kolajeni serbest radikal hasarına ve erken yaşlanmaya karşı korur, cilt dokusunun büyümesini ve onarımını teşvik eder.

Öte yandan kuşburnu yağı ayrıca güneşin UV hasarıyla da savaşır. Meyvedeki antioksidanlar cilt dokusunu ve tonunu iyileştirir ve pigmentasyonun tedavisine yardımcı olur. Kuşburnu yağındaki esansiyel yağ asitleri de yara izini önler ve cilt yenilenmesini teşvik eder. Ancak kuşburnu yağı doğrudan sivilcelere uygulanmamalıdır.

SİNDİRİME YARDIMCI OLABİLİR

Michigan Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada kuşburnu meyvesinin kabuğunun, mide ağrısını önlemeye ve diğer sindirim problemlerini tedavi etmeye yardımcı olabildiği belirlenmiştir.

İltihap Tedavisine Yardımcı Olur

Danimarka'da yapılan bir araştırmaya göre; düzenli kuşburnu alımı, karaciğer tarafından üretilen ve inflamasyondaki artışla konsantrasyonu artan bir madde olan C-reaktif protein seviyelerini azaltabilir. Ayrıca, bazı araştırmalar kuşburnunun iltihap önleyici özelliklerinin kabuğuna değil tohumuna atfedildiğini belirtmektedir. Kuşburnunun anti-inflamatuar özellikleri de kıkırdak erozyonunu önlemeye yardımcı olur.