Son yıllarda, kilo yönetiminde en büyük engellerden biri olarak görülen yavaş metabolizma sorununa ilişkin uluslararası bilim camiasından çarpıcı açıklamalar geldi.

Sabit kilodan şikayet eden ve diyetlere direnç gösteren bireyler için umut ışığı olan bu yeni yaklaşımlar, metabolik hızı günün erken saatlerinde devreye sokmanın basit ancak etkili üç yolunu işaret etti.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Elizabeth Carter, metabolizmanın bir motor gibi olduğunu ifade etti.

Prof. Carter, “Vücudun enerji harcama oranını belirleyen metabolik süreçler, genellikle sabah saatlerinde düşük bir viteste başlar. Bizim hedefimiz, bu motoru daha güçlü bir şekilde çalıştırmak ve termojenik etkiyi gün boyu sürdürmektir” dedi.

Uluslararası Obezite Araştırmaları Derneği (IASO) eski başkanı, İngiliz beslenme uzmanı Dr. Alan Miller, yayımladığı son makalede bu üç basit yöntemin, termogenez (vücudun ısı üreterek kalori yakması) üzerindeki etkisini bilimsel verilerle destekledi.

Dr. Miller, "Bu adımlar, yalnızca kalori harcamasını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iştah düzenleyici hormonları da olumlu yönde etkiliyor" şeklinde konuştu.

1. Uyanır Uyanmaz O Soğuk Etki: Termojenik Tetikleyici

Uzmanların ilk ve en basit yöntem olarak işaret ettiği uygulama, sabah uyanır uyanmaz 1-2 bardak soğuk su içmek oldu.

Araştırmalar, soğuk suyun, vücut ısısını dengelemek için harcanan enerjiyi (termogenez) anlık olarak artırdığını gösterdi.

Almanya Berlin Üniversitesi Hastanesi’nden Dr. Hans Vogel, suyun hidrasyonun ötesinde bir rolü olduğunu belirtti.

Dr. Vogel, “Su, vücudun sıcaklığını tutmak zorundadır. Soğuk su içildiğinde, vücut bu sıvıyı ısıtmak için enerji harcar. Bu, günün ilk metabolik ateşlemesidir” açıklamasını yaptı ve sabahları su içmenin yaklaşık ek enerji harcamasına neden olabileceğini hesapladı.

2. Kısa ve Yoğun Başlangıç: Kasları Uyandırma Ritüeli

İkinci kritik adım ise, uzun ve yorucu antrenmanlar yerine, kısa süreli ve yoğun aktivitelere odaklanmak oldu.

Uzmanlar, kahvaltıdan önce sadece 5-10 dakikalık yüksek yoğunluklu kısa egzersizlerin (HIIT) yapılmasını önerdi.

Amerikan Spor Hekimliği Koleji (ACSM) üyesi ve fizyolog Dr. Sharon Lee, bu yöntemin temelini açıkladı.

Dr. Lee, "Kısa ve yoğun egzersizler, 'Egzersiz Sonrası Aşırı Oksijen Tüketimi' (EPOC) adı verilen bir etkiyi tetikler. Bu, vücudunuzun egzersiz bittikten sonra bile saatlerce normalden daha fazla kalori yakmaya devam etmesi anlamına gelir. Sabah yapılması, bu etkiyi tüm güne yayar” diye ifade etti.

Sabah yapılan bu hareketlerin, kaslara glikoz alımını iyileştirerek insülin duyarlılığını da artırdığı gözlemlendi.

3. Işıkla Birlikte Gelen Ritim: Biyolojik Saat Ayarı

Metabolik hızı etkileyen üçüncü ve bilimsel olarak en güçlü dayanağa sahip yöntem ise, sabah uyanır uyanmaz doğal ışığa maruz kalmak oldu. Bu basit eylem, vücudun iç saati olan sirkadiyen ritmi doğru şekilde ayarlamak için kritik önem taşıdı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden nörobiyolog Prof. Dr. Jeffrey Hall'un çalışmalarıyla önemi tescillenen sirkadiyen ritim, metabolik fonksiyonlar üzerinde doğrudan etkiye sahip

Prof. Dr. Carter, bu konuyu detaylandırarak, “Sabah erken saatlerde parlak doğal ışık almak, vücuda gece bitti sinyalini verir. Bu sinyal, metabolizmayı yöneten genleri aktive eder ve kortizol seviyelerini sağlıklı bir şekilde yükseltir. Pencereden gelen loş ışık yeterli değildir; 10-15 dakika dışarıda vakit geçirmek veya en azından perdeyi açıp parlak ışık almak, biyolojik saatinizi sıfırlar ve metabolizmanızı hızlandırır” şeklinde konuştu.

Uzmanlar, bu üç basit yöntemin birleştirilmesiyle, uzun süredir sabit kalan kilolarda bile kalıcı bir değişim başlatılabileceği konusunda hemfikir olduklarını belirtti.