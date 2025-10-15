Yapılan bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, özellikle belli başlı mikro besinlerin ve gıdaların vücudun savunma mekanizmalarında kritik rol oynadığını ortaya koydu.

Soğuk hava koşullarıyla birlikte enfeksiyon riskinin artması, bireyleri bağışıklık sistemlerini desteklemeye yöneltti.

Yıllardır süregelen tavuk suyu çorbası ve C vitamini gibi popüler yaklaşımların ötesine geçen modern bilim, bağırsak mikrobiyotasından vitamin ve minerallerin hücresel işlevlere etkisine kadar beslenme ve bağışıklık arasındaki karmaşık ilişkiyi detaylandırdı.

HARVARD'DAN KRİTİK DEĞERLENDİRME: YÜKSEK LİF VE FERMENTE GIDALAR VURGUSU

Harvard Üniversitesi’nin Halk Sağlığı Okulu’na bağlı Beslenme Kaynağı (The Nutrition Source) platformunda yayımlanan bilimsel değerlendirmede, bağışıklık sistemini desteklemenin genel bir kuralının, yüksek lifli ve bitki zengini bir diyetten geçtiği ifade edildi.

Platformda, meyveler, sebzeler, tam tahıllar ve baklagillerin bolca tüketildiği bir beslenme biçiminin, faydalı mikropların gelişmesini desteklediği, bu mikropların lifleri kısa zincirli yağ asitlerine dönüştürerek bağışıklık hücresi aktivitesini uyardığı belirtildi. Özellikle kefir, yoğurt (aktif kültürlü), fermente sebzeler, lahana turşusu (sauerkraut) ve kombu çayı gibi probiyotik gıdaların yanı sıra, sarımsak, soğan, pırasa, kuşkonmaz ve muz gibi prebiyotik içeren gıdaların faydalı olabileceğinin altı çizildi.

DR. FAUCİ: D VE C VİTAMİNLERİ ENFEKSİYONLARA KARŞI ÖNEMLİ

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü'nün (NIAID) eski direktörü Dr. Anthony S. Fauci, sağlıklı bir bağışıklık sisteminin sürdürülmesinin önemine dikkat çekmişti. Dr. Fauci, özellikle D ve C vitaminlerinin "enfeksiyona karşı duyarlılığı azaltabileceğini" ifade etti. Dr. Fauci, kendi rutininde de D vitamini takviyesi kullandığını belirtmişti. Bu görüş, bilimsel verilerle de desteklendi. ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) bünyesindeki Diyet Takviyeleri Ofisi'nin yayımladığı bilgilerde, A, C, D, E, B6, B12 vitaminleri ile çinko ve selenyum gibi mikro besinlerin yeterli düzeyde alınmasının, enfeksiyonlara karşı savunmayı zayıflatabilecek beslenme eksikliklerinin önüne geçmek için hayati rol oynadığı kaydedildi.

UZMANLAR HANGİ BESİNLERİN SAVUNMAYI ARTIRDIĞINI AÇIKLADI

Cleveland Clinic'ten gelen açıklamada ise Tıbbi Beslenme Uzmanı Julia Zumpano, bağışıklık sistemini destekleyen en önemli vitamin ve mineralleri sıraladı. Zumpano, bu besinlerin en iyi şekilde gıdalardan alınması gerektiğini belirtti.

C Vitamini: Vücudun üretemediği bu önemli antioksidanın, beyaz kan hücrelerinin oluşumunu ve işlevini uyardığı vurgulandı. Başta turunçgiller, biberler, kivi ve koyu yeşil yapraklı sebzeler yüksek oranda C vitamini içeriyor.

D Vitamini: Özellikle yağlı balıklar (somon, sardalya), yumurta sarısı ve güçlendirilmiş gıdalar D vitamini kaynağı olarak öne çıktı. Bilimsel yayınlarda D vitamininin, patojenleri doğrudan öldürebilen antimikrobiyal proteinlerin düzenlenmesine yardımcı olduğu belirtildi.

Çinko: Yara iyileşmesi için gerekli olan ve bağışıklık tepkilerini destekleyen çinkonun, istiridye, yağsız kırmızı et, kabak çekirdeği ve hindi göğsünde bulunduğu kaydedildi.

A Vitamini: Süt ürünleri, yumurta, tatlı patates, havuç ve ıspanak gibi yiyeceklerde bulunan A vitamininin, solunum ve sindirim sistemi dokularını sağlıklı tutarak enfeksiyonlara karşı koruma sağladığı bildirildi.

Bilimsel çalışmalar, bağışıklık sisteminin karmaşık yapısının beslenme yoluyla desteklenebileceğini gözler önüne serdi.

Uzmanlar, tek bir "mucize" gıda yerine, tüm bu temel besinleri içeren dengeli ve çeşitli bir diyetin benimsenmesinin, kış mevsimine güçlü bir savunmayla girmek için en sağlam temel olduğunu ifade etti.