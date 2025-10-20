Yabancı uzmanlar, özellikle düşük karbonhidratlı ve Akdeniz tipi beslenme modellerinin, hastalığın semptomlarını hafifletmede önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Lipödem, özellikle kadınları etkileyen, bacaklar ve kollarda orantısız ve ağrılı yağ birikimiyle karakterize edilen kronik bir rahatsızlık olarak biliniyor.

Hastalığın fizyolojik kökeninde kronik enflamasyonun önemli bir rol üstlendiği düşünülürken, bu durumun yol açtığı ağrı ve hareket kısıtlılığı, lipödemli bireylerin yaşam kalitesini olumsuz etkiledi.

Son dönemde yayımlanan bilimsel araştırmalar ise, bu sessiz isyana karşı güçlü bir beslenme kalkanı sunulduğunu ortaya koydu.

BİLİMSEL VERİLERLE DİYETİN GÜCÜ TESCİLLENDİ

Yapılan çalışmalar, anti-inflamatuar özelliklere sahip diyetlerin, lipödem semptomlarını azaltmada kayda değer başarı sağladığını gösterdi. Özellikle düşük karbonhidratlı ve yüksek yağlı (ketojenik) diyetler (LCHF) ve Akdeniz tipi diyetin bu alandaki faydaları öne çıktı.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde (NTNU) yürütülen bir araştırmada, düşük karbonhidratlı diyet uygulayan lipödemli kadınların, düşük yağlı diyet uygulayan gruba kıyasla ağrı skorlarında daha fazla azalma görüldüğü bildirildi.

Araştırmanın sonuçları, düşük karbonhidratlı bir diyetin, kilo kaybından bağımsız olarak ağrıyı hafifletebildiğini ve vücut kompozisyonu ile iştah kontrolünde ek faydalar sağlayarak yaşam kalitesini iyileştirdiğini kanıtladı.

Ayrıca, Akdeniz tarzı ketojenik diyetin anti-inflamatuar potansiyelini araştıran bir başka bilimsel incelemede, bu diyetin lipödemli hastalarda sistemik enflamasyon belirteçleri olan CRP (C-reaktif protein) ve IL-6 (İnterlökin-6) düzeylerini anlamlı ölçüde düşürdüğü gözlemlendi. Bu durum, diyetin enflamasyonu azaltma yeteneğini kalorik kısıtlamadan bağımsız olarak gösterdi.

UZMAN GÖRÜŞLERİ BESLENME YAKLAŞIMINI DESTEKLEDİ

Lipödem alanında önde gelen uzmanlar da bu beslenme modellerinin önemini vurguladı.

Arizona Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Karen Herbst, lipödemin kronik enflamasyonla karakterize bir durum olduğunu ve anti-inflamatuar diyetin, enflamasyonu "içteki ateş" olarak nitelendirerek söndürme potansiyeli taşıdığını ifade etti.

Dr. Herbst, hastaların tuzu, ilave şekeri, rafine tahılları ve kimyasal olarak değiştirilmiş yağları kısıtlamasını ve tam gıdalar, sebzeler, meyveler ve sağlıklı yağları tercih etmesini önerdi.

Almanya'daki Földi Kliniği'nin kıdemli danışmanı Dr. Tobias Bertsch ise, lipödem tedavisinde beslenmenin ana odak noktalarından biri olduğunu belirtti.

Dr. Bertsch, özellikle insülin yanıtını azaltan beslenme yaklaşımlarının, yani düşük karbonhidratlı diyetlerin lipödem tedavisindeki semptom yönetimine katkıda bulunduğunu ve bu tip bir müdahalenin ömür boyu sürecek bir yaşam tarzı değişimi olarak benimsenmesi gerektiğini kaydetti. Bu bilimsel bulgular ve uzman görüşleri, lipödem yönetiminde geleneksel tedavi yöntemlerine ek olarak uygulanan anti-inflamatuar diyetin, hastalığın en rahatsız edici semptomlarından olan ağrı ve düşük yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir dönüm noktası oluşturduğunu gösterdi.