Gündelik hayatta sıkça karşılaşılan ve genellikle yorgunluğa, strese veya basit enfeksiyonlara bağlanan bazı semptomların, aslında sinsi bir hastalığın, kanserin ilk habercileri olabileceği bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu "gizli sinyaller"in erken fark edilmesi, tedavideki başarı oranını katlayarak artırdı.

New York'taki Memorial Sloan Kettering Kanser Merkezi'nden ünlü onkolog Dr. Jason Saphier, Journal of Oncology Research'e verdiği demeçte, "Hastalarımız, 'Geçmeyen yorgunluk hissi' veya 'nedensiz kilo kaybı' gibi şikayetlerle geldiğinde, genellikle başka bir nedene yoruyorlar. Ancak bu belirtiler, özellikle diğer risk faktörleriyle birleştiğinde, vücudun bize gönderdiği en kritik erken uyarılar haline geliyor" ifadelerini kullandı.

Dr. Saphier, dinlenmeye rağmen geçmeyen kronik yorgunluk ve altı ay içinde açıklanamayan bir şekilde vücut ağırlığının yüzde 10'undan fazlasını kaybetmenin mutlaka incelenmesi gerektiğini vurguladı.

BİLİMSEL VERİLER ERKEN TEŞHİSİ DESTEKLEDİ

ABD'de Kaliforniya merkezli bir araştırma ekibinin yürüttüğü ve geçtiğimiz aylarda yayımlanan kapsamlı bir bilimsel çalışma, kanser teşhisinde yeni bir dönemin kapısını araladı. 50 yaş ve üzeri, herhangi bir semptomu olmayan 23 binden fazla gönüllü üzerinde denenen "Galleri" adı verilen çoklu kanser erken teşhis kan testi incelendi. Araştırma sonuçlarına göre, test sayesinde tespit edilen kanser vakalarının yüzde 53.5'inin Evre 1 veya 2'de (tedaviye en açık erken aşamalar) olduğu kaydedildi.

Araştırmanın başındaki uzmanlardan, ABD Onkoloji Enstitüsü'nden Dr. Aras Nabavizadeh, bu oranın standart taramalara kıyasla yedi kattan fazla bir artışa işaret ettiğini belirtti.

Dr. Nabavizadeh, testin kanserin hangi organdan kaynaklandığını da yüzde 92 doğrulukla tespit edebildiğini ifade etti ve "Erken tanı, tedavinin en etkili olduğu dönemi yakalamamızı sağlıyor. Bu sayede binlerce hayat kurtarma potansiyelimiz var" dedi.

GÖZDEN KAÇAN DİĞER SEMPTOMLAR

Uzmanlar, yorgunluk ve kilo kaybının yanı sıra, bireylerin mutlaka dikkat etmesi gereken diğer sinsi belirtileri de sıraladı:

Bağırsak ve Mesane Alışkanlıklarında Değişiklikler: Haftalarca süren kronik kabızlık veya ishal, dışkıda kan görülmesi.

Cilt Değişiklikleri: Mevcut bir bende şekil, boyut veya renk değişikliği; iyileşmeyen yaralar veya anormal morarmalar.

Kalıcı Ağrılar ve Şişlikler: Vücudun herhangi bir yerinde (meme, koltuk altı, kasık gibi) ele gelen, sert ve hareketsiz yeni bir yumru veya şişlik.

Anormal Kanama: Adet dönemi dışı vajinal kanamalar, idrar veya dışkıda beklenmedik kan görülmesi.

İngiliz Ulusal Sağlık Servisi (NHS) yetkilisi Amanda Pritchard, son dönemde kanser tarama programlarına yapılan vurguyu artırdıklarını söyledi.

Pritchard, "Halkımızın bu basit fiziksel değişikliklere karşı bilinçlenmesi gerekiyor. Şüpheli durumların vakit kaybetmeden bir uzmana bildirilmesi, tedaviye ne kadar erken başlanırsa hayatta kalma şansının o kadar yükseldiği gerçeğini değiştirmiyor" şeklinde görüşünü dile getirdi.