Vücudunuza güç katan 4 mucize besin ortaya çıktı! Sağlığınızı yeniden şekillendirecekler

Sağlıklı bir yaşamın anahtarı, doğru besinleri sofranıza taşımaktan geçiyor. Bilim insanları ve beslenme uzmanları, yoğun besin değerleriyle öne çıkan gıdaları belirlemek için kolları sıvadı.

Son araştırmalar, bedeninizin ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve sağlığı sunan 4 süper gıdayı gözler önüne serdi.

ABD’li beslenme uzmanı Dr. Michael Greger’dan Koreli bilim insanlarının çığır açan analizlerine kadar, uzman görüşleri bu gıdaların gücünü doğruladı.

İşte hem sizi şaşırtacak hem de günlük beslenmenize yön verecek o liste...

1. Badem: Besin Değerinde Zirve

Kore’de faaliyet gösteren Seoul National University’den Prof. Dr. Min-Jung Kim liderliğinde yapılan bir araştırma, dünyanın dört bir yanından 1000 gıdayı inceledi.

2020’de PLoS ONE dergisinde yayımlanan bu çalışma, bademin besin değeri skalasında açık ara lider olduğunu ortaya koydu.

Badem, E vitamini, magnezyum, sağlıklı tekli doymamış yağlar ve lif açısından adeta bir hazine. Dr. Greger, “Badem, kalp sağlığını destekleyen bir güç merkezi. Günde bir avuç, kolesterol seviyelerini dengede tutabilir” dedi.

Araştırmalar, bademin antioksidan özellikleriyle yaşlanmayı geciktirdiğini de kanıtladı.

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2. Somon: Omega-3’ün Kralı

Norveçli beslenme uzmanı Prof. Dr. Rune Blomhoff, somonun yoğun protein ve omega-3 yağ asitleriyle dolu olduğunu vurguladı.

Oslo Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, somonun göz sağlığını koruduğunu ve beyin fonksiyonlarını güçlendirdiğini gösterdi.

Blomhoff, “Omega-3, zihinsel yaşlanmayı yavaşlatıyor. Somon, bu açıdan eşsiz bir kaynak” dedi.

Ayrıca D vitamini içeriğiyle kemik sağlığını destekleyen somon, haftada iki kez tüketildiğinde bağışıklık sistemini de güçlendiriyor.

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3. Brokoli: Vitamin ve Mineral Deposu

Lahanagiller ailesinin yıldızı brokoli, C, E, K vitaminleri ve kalsiyum, potasyum gibi minerallerle dolu. Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Prof. Dr. Walter Willett, brokolinin içerdiği glukozinolatların iltihapla mücadelede etkili olduğunu belirtti.

Willett, “Brokoli, kanserle savaşta güçlü bir müttefik. Çiğ veya hafif buharda pişirildiğinde besin değerini maksimuma çıkarıyor” dedi.

2023’te Nutrients dergisinde yayımlanan bir analiz, brokolinin antioksidan kapasitesini de doğruladı.

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4. Tofu: Protein ve Mineral Zenginliği

Asya mutfağının vazgeçilmezi tofu, soya sütünden yapılan bu besin, tam bir protein bombası. İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden Dr. Gunter Kuhnle, tofunun tüm temel amino asitleri içerdiğini ve kalsiyum, demir, çinko gibi minerallerle zenginleştiğini ifade etti.

Kuhnle, “Tofu, vejetaryenler için ideal bir seçenek olmasının ötesinde, kemik sağlığını destekliyor ve enerjiyi artırıyor” dedi.

Araştırmalar, tofunun kolesterolü düşürmede etkili olduğunu da ortaya koydu.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: DENGELİ BESLENME ŞART

Beslenme uzmanları, bu gıdaların mucizevi etkilerine rağmen tek başına yeterli olmadığını vurguladı.

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Dr. Greger, “Hiçbir besin grubu diğerinden üstün değil. Önemli olan çeşitlilik ve denge” diyerek uyardı.

Bilim dünyası, bu 4 gıdanın düzenli tüketimle vücudunuza adeta bir “reset” atabileceğini söyledi.