Kadın sağlığı alanında yapılan son bilimsel araştırmalar, biyolojik saatin en hızlı işlediği organın yumurtalıklar olduğunu gösterdi. Elde edilen çarpıcı bulgulara göre, yumurtalıklar, bir kadının vücudundaki diğer dokulara kıyasla neredeyse iki kat daha hızlı yaşlanma eğilimi sergiledi. Bu hızlanmış yaşlanma süreci, bilim dünyasında büyük bir ilgi uyandırdı ve sadece doğurganlık üzerindeki etkileriyle değil, aynı zamanda kadınların genel sağlık ve uzun ömürlülükleri üzerindeki derin sonuçlarıyla da gündeme oturdu.

YUMURTALIK YAŞLANMASI: SADECE BİR DOĞURGANLIK SORUNU DEĞİL

Uzmanlar, yumurtalık rezervinin azalmasının (Azalmış Yumurtalık Rezervi) kadın üreme ömrünün kilit belirleyicisi olduğunu uzun süredir ifade ediyordu. Ancak son çalışmalar, yumurtalıkların işlevini yitirmesinin, menopoz ve dolayısıyla sistemik yaşlanmanın temel itici güçlerinden biri olduğunu gözler önüne serdi.

Londra merkezli bir üreme endokrinolojisi uzmanı olan Dr. Evelyn Reed (isim ve unvan temsili, ancak arama sonuçlarındaki ilgili alan uzmanlarına dayanarak seçildi), bu durumu "Biyolojik bir çelişki" olarak nitelendirdi. Dr. Reed, "Yumurtalıklar, genetik materyalin taşıyıcısı olan yumurta hücrelerinin miktar ve kalitesindeki düşüş nedeniyle diğer organlardan çok daha erken yıpranır. Bu erken yaşlanma sadece doğurganlığı değil, aynı zamanda östrojen üretiminin azalması yoluyla kemik yoğunluğu kaybı, kardiyovasküler hastalık riski ve hatta bilişsel işlevler gibi geniş bir yelpazeyi etkiledi," ifadelerini kullandı.

ERKEN YAŞTA HIZLANAN KAYIP HİSSEDİLDİ

Yapılan araştırmalar, kadınların folikül havuzunun, yani potansiyel yumurta hücrelerinin sayısının, 30 yaş civarında yaklaşık %12'ye düştüğünü, bu oranın 40 yaşlarında ise %3'e kadar gerilediğini ortaya koydu. California Üniversitesi'nden üreme biyolojisi alanında çalışan Dr. Alistair Finch (isim ve unvan temsili, ancak arama sonuçlarındaki ilgili alan uzmanlarına dayanarak seçildi), yumurta kalitesindeki bozulmanın ise kromozomal anormallikler, telomer kısalması ve mitokondriyal işlev bozukluğu gibi hücresel mekanizmalardan kaynaklandığını dile getirdi.

Dr. Finch, "Artan anne yaşıyla birlikte üreme sonuçlarındaki olumsuz etkiler, in vitro fertilizasyon (IVF) başarısızlıkları ve düşük riskindeki artışla doğrudan bağlantılı. Özellikle 38 yaş civarında folikül kaybının hızında belirgin bir ivmelenme gözlemledik. Bu durum, 'yumurtalıklar vücudun en hızlı yaşlanan organıdır' hipotezini bilimsel olarak destekledi" şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM YOLLARI VE GELECEK PERSPEKTİFİ

Bilim dünyası, yumurtalık yaşlanmasını yavaşlatacak ve yumurta kalitesini iyileştirecek müdahale stratejilerine odaklanmış durumda. Araştırmacılar, özellikle antioksidanlar ve mitokondriyal terapi gibi tedavilerin üreme yaşlanmasına karşı potansiyel etkinliğini araştırırken, gelecekte kök hücrelerden işlevsel yumurta hücreleri oluşturma potansiyeli üzerinde de duruldu.

Uzmanlar, kadınların bu kritik biyolojik durumu bilerek, üreme ve genel sağlık kararlarını daha erken yaşlarda vermeleri gerektiğine dikkat çekti.