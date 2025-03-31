Vücudunuzu zinde tutacak 5 besin! Eksik vitaminleri tamamlıyorlar

Endişelenmeye gerek yok; doğanın sunduğu beş mucize besin, hem B12 seviyesini yükseltiyor hem de enerjiyi artırarak fazla kilolarla mücadelede etkili bir destek sundu.

BİLİM NE DİYOR?

2020 yılında Nutrients dergisinde yayımlanan bir inceleme, B12 eksikliği ile obezite arasında güçlü bir bağ olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, düşük B12 seviyelerinin yağ birikimini artırabileceğini ve metabolik süreçleri sekteye uğratarak kilo alımına zemin hazırlayabileceğini belirtti.

ABD’deki Yale Medicine’den Dr. Anne McTiernan, “B12, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde ve enerji metabolizmasında kritik bir rol oynar. Eksikliği, vücudun yağları yakma kapasitesini düşürebilir ve kişiyi egzersiz yapamayacak kadar yorgun bırakabilir” diyerek konunun ciddiyetine dikkat çekti.

İngiltere’den beslenme uzmanı Louise Pyne ise, “B12 eksikliği, protein sentezini bozarak kas kütlesini azaltabilir. Bu da metabolizma hızını düşürür ve yağ depolanmasını kolaylaştırır” açıklamasıyla durumu özetledi.

Öte yandan, 2024’te Discover Food dergisinde yayımlanan bir çalışma, biyoteknolojiyle geliştirilen Spirulina’nın B12 açısından zengin bir kaynak olduğunu ve yağ yakımını destekleyici özellikler sunduğunu vurguladı.

Uzmanlar, aşağıdaki besinlerin hem eksikliği gidermede hem de kilo kontrolünde etkili olduğunu söyledi:

Somon: 3 ons (85 gram) somon, günlük B12 ihtiyacının %100’ünden fazlasını (2.6 mcg) karşılıyor. Yağ yakımını hızlandıran omega-3 yağ asitleriyle de dolu.

Sığır karaciğeri, B12’nin en yoğun bulunduğu besinlerden biri. 100 gramı, önerilen günlük alımın onlarca katını sunuyor.

Yumurta: Orta boy bir yumurta, yaklaşık 0.6 mcg B12 içeriyor ve proteinle birlikte metabolizmayı destekliyor.

Süt: Bir bardak az yağlı süt, günlük B12 ihtiyacının %20’sini karşılayarak hem kemikleri hem enerjiyi koruyor.

İstiridye: Deniz ürünlerinin kralı istiridye, küçük bir porsiyonunda bile B12 bombası etkisi yaratıyor.

UZMANLARDAN TAVSİYE: TEST YAPTIRIN!

ABD’deki Verywell Health’ten Dr. Michael Greger, “B12 eksikliği genellikle sinsice ilerler. Yorgunluk, kas zayıflığı veya kilo almada zorluk yaşıyorsanız, bir kan testiyle durumunuzu kontrol ettirin” önerisinde bulundu.

Özellikle vejetaryenler, yaşlılar ve sindirim sorunu yaşayanlar risk grubunda.

Dr. Greger, “Eğer eksiklik varsa, takviyeler veya bu besinlerle kısa sürede toparlanabilirsiniz” diye ekledi.

Bağırsakları yenileyen iki gizli kahraman! Kabızlığa veda ettirecek mucize besinler

B12 İLE YAĞLARA ELVEDA!

B12 eksikliği, vücudunuzun yağlarla savaşını zorlaştırabilir. Ancak doğru beslenme ile bu sorunu tersine çevirmek mümkün.

Somonun lezzetinden karaciğerin gücüne, doğanın sunduğu bu beş besinle hem zinde kalabilir hem de fazla kiloları geride bırakabilirsiniz.