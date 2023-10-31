Vücut ağırlığınızı kullanın salona gitmeyin

Vücut ağırlığı ile yapılan spor nelerdir, evde nasıl yapılırlar?

KAYNAK: Haber Merkezi
Vücut ağırlığınızı kullanın salona gitmeyin

Kalistenik egzersiz vücut ağırlığıyla yapılan programlarının en popüler olanı. Evde bulabileceğiniz eşyalar ile ağırlıksız bir şekilde yapabileceğiniz bu antrenman türü hızlı ve etkili sonuç vermesiyle ünlü. Vücut egzersizleri kralı kalistenik hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için okumaya devam edin.Evde, spor salonundaki teçhizata ve ağırlıklara sahip olmak zor gözüküyor olabilir. Vücut ağırlığı ile yapılan egzersizler tam olarak burada devreye giriyor ve sizlere en önemli antrenman makinesinin vücudunuz olduğunu hatırlatıyor.

CALİSTHENİCS

Calisthenics ya da Türkçe adıyla kalistenik, en basit tanımıyla kendi vücut ağırlığınızla yaptığınız bir fiziksel antrenman çeşidi. Kelime, Yunanca Kalos (güzellik) ve Sthenos (güç) kelimelerinden oluşmuş.

Son yılların gözde antrenman çeşidi olan kalistenik, sadece kendi vücudunuzu kullanarak güçlenmeyi değil aynı zamanda esnekliği, dengeyi ve vücut koordinasyonunu da artırır. Antrenman yaparken yalnızca vücut ağırlığınızı kullandığınız için vücudunuzun sınırlarını görmenizi sağlayan bu antrenman türü, aynı sebepten dolayı daha sağlıklı ve güvenli.

Evde, parkta, ormanda kısacası sınırlama olmadan hareket edebileceğiniz her yerde rahatça yapabileceğiniz kalistenik egzersiz programı ve en yararlı hareketlerini öğrenmek için yazımızın devamını okuyun!

KALİSTENİK EGZERSİZLER

BARFİKS

Barfiks kas gelişimi için oldukça yararlı. Kol, sırt ve halk arasında kanat olarak adlandırılan kasları aynı anda çalıştırabilen barfiksi yapmak için bir bara ihtiyacınız yok. Evinizdeki sağlam bir kapının altına kapının zarar görmesini engellemek için bir havlu veya tişört sıkıştırın ve kapının hareket etmesini engelleyin. Kapının üst kısmını ellerinizle kavrayarak kendinizi yukarı doğru çekin. Eğer dışardaysanız neredeyse her parkta bulabileceğiniz barfiks barlarını kullanabilirsiniz.

DİPS

Dips hareketi daha güçlü arka kollar ve şekilli göğüs kasları isteyenler için biçilmiş kaftan. Triceps (arka kol) ve pectoral (göğüs) kaslarınızı geliştirmek için çok eklemli birleşik egzersizlerden biri olan dips için şaşalı ekipmanlara ihtiyacınız yok. Kollarınız omuz genişliğinde açabileceğiniz yerden yüksek iki paralel çubuğu sıkıca kavrayın ve dizlerinizi kendinize doğru çekin. Arka kol kaslarınızı kullanarak kendinizi yavaşça yukarı kaldırın ve zirveye ulaştıktan sonra aynı kasları kullanarak yavaşça kendinizi indirin. 3 set ve 15-20 tekrar ile oldukça başarılı sonuçlar alabilirsiniz. Eğer göğüs kaslarınızı çalıştırmak istiyorsanız üst gövdenizi 30 derece öne eğin ve kendinizi yukarı kaldırırken göğüs kaslarınızı kullanın.

BURPEES

Vücudunuzdaki neredeyse bütün kasları çalıştıracak burpees, kalistenik egzersizlerinin göz bebeği. Kaslarınızı geliştirmeye yardımcı olduğu kadar yoğunluğu sebebiyle yağ yakmanıza da yardımcı olacak bu hareketi düzlüğünden emin olduğunuz her zeminde yapabilirsiniz. Hareketi yapmak için öncelikle ayaklarınızı omuz genişliğinde açarak durun. Hızlı bir şekilde squat pozisyonu alın ve hemen sonrasında bacaklarınızı geriye doğru uzatarak şınav pozisyonuna geçin. Hareketi tamamlamak için bacaklarınızı tekrar squat pozisyonuna geri getirin ve ayağa hızlıca kalkarken ayaklarınız yerden kesilecek şekilde zıplayın.

COCOON

Alt ve üst karın kaslarınızı aynı anda çalıştırmak istiyorsanız cocoon tam size göre. Karın kaslarınızı geliştirirken vücut denge merkezinizi ortalamanıza da yardımcı olacak bu hareketi yere kollarınızı ve bacaklarınızı dümdüz olacak şekilde uzatarak başlayabilirsiniz. Kollar ve bacaklar tamamen açıldıktan sonra dizlerinizi bükerek gövdenize doğru çekerken kollarınızı da dizlerinizle ortada birleşecek şekilde ileriye doğru getirin. Aynı zamanda omuzlarınızı karın kaslarınızı kullanarak yerden kaldırdığınıza emin olun.


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