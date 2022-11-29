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Vücut ağrılarınız kemik erimesi belirtisi mi?

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Gül Erden Hocaoğlu, “Vücut ağrıları kemik erimesinin belirtisi olabilir. Kemik erimesine bağlı kırıklardan, sakatlıklardan, deformitelerden korunabilirsiniz” diye uyardı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:49
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Vücut ağrılarınız kemik erimesi belirtisi

Vücut ağrılarınız kemik erimesi belirtisi mi?
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Yaşlılıkla ortaya çıkan problemlerin başında gelen osteoporoz ya da halk arasındaki adıyla kemik erimesinin ileri yaş grubunda ciddi komplikasyonlara yol açtığının altını çizen Uzmanı Dr. Gül Erden Hocaoğlu, kemikteki yapımın, yıkımı karşılayamadığı durumda kemik erimesi yani osteoporozun geliştiğini söyledi ve sözlerine şunları ekledi:

“Kemikler düşünülenin aksine durağan yapılar değil. Doğumdan itibaren yapılıp yıkılan, tekrar yapılıp tekrar yıkılan oldukça aktif bir yapı. Yaklaşık 30 yaşına kadar kemik yapımı, yıkımından daha fazla oluyor ve kemik kütlesi artıyor. Bu dönemde kemiğin enine ve boyuna büyümesini görüyoruz. Ancak yaşlanma başta olmak üzere bazı faktörler kemik yıkımını artırıp yapımını azaltıyor. Sonuç olarak da kemik kütlesinde azalmayla, kemik erimesiyle karşılaşıyoruz”

Hocaoğlu, “Kemik erimesi ileri dönemde belirti vermeye başlıyor. Kemik kütlesindeki azalma ile birlikte hastalarda kemik kırığına, çökmelerine bağlı olarak ağrı görebiliyoruz. Boyun kısalması, eğri postür, kemiklerin kolay kırılabilir hale gelmesi de osteoporozda ortaya çıkan semptomlar arasında yer alıyor. Kemik erimesinin ortaya çıkmasında etkili olan pek çok faktör mevcut. Bu faktörler kendi içinde farklı gruplara ayrılıyor. Osteoporoz gelişiminde etkili olan risk gruplarından biri değiştirilemez faktörler. İleri yaş, kadın cinsiyet, ailede kemik erimesi öyküsü olması bir kişide osteoporoz görülme ihtimalini artıran değiştirilemez etkenler. Kemik erimesi gelişmesinde değiştirilebilir, önlenebilir katörlerin de rol oynar” şeklinde konuştu.


“Hormon düzeyleri de osteoporoz oluşumunda önemli. Kadınlarda östrojen, erkeklerde testesteron düzeylerinin azalması kemik erimesine zemin hazırlıyor. Tiroit ve parathormon seviyelerinin yüksek olması da osteoporoz riskini artırıyor’’ diye hatırlatmada bulunan Hocaoğlu, yeterli kalsiyum tüketmeyen, yeme bozukluğu olan, mide veya bağırsak ameliyatı geçiren kişilerde de kemik erimesine daha sık rastlandığını belirtti.


Dr. Hocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Çölyak hastalığı, inflamatuar bağırsak hastalığı, böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları, kanser, multipl miyelom, romatoid artrit hastalarında kemik erimesi görülme ihtimali daha yüksek. Steroid grubu ilaçlar da kemik yapımını baskılayarak osteoporoz riskini artırıyor. Dolayısıyla bu grup ilaçları kullanan kişilerin kemik erimesi açısından dikkatli olması gerekiyor.
Kemik mineral yoğunluğu ölçümü oldukça basit bir tanı yöntemi. Hasta bir masaya uzanıyor ve X ışınları kullanarak hastanın kemiklerindeki mineral yoğunluğunu ölçüyoruz. Bu da bize kemikte erime olup olmadığı hakkında bilgi veriyor”

DHA

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