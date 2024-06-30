Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu

Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Vücut geliştirme şampiyonu Cíntia Goldani, Brezilya'da akciğer embolisi geçirdikten sonra 36 yaşında hayatını kaybetti.

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Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu 1

Musclecontest Brasil etkinliğinin organizatörleri tarafından da doğrulanan ölüm haberi üzerine Musclecontest International yaptığı açıklamada, "Profesyonel atlet Cíntia Goldani'nin zatürreden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini büyük bir acı ve üzüntüyle size bildiriyoruz" denildi.

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Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu 2

2021'de kadın fitness sporu uzmanı olan ve bir yıl sonra ulusal seviyede yarışmaya başlayan kadın sporcu son günlerde kendisini halsiz hissediyordu.

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Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu 3

Dailymail'e konuşan yakın arkadaşı Gustavo Cesar, Goldani'nin Inside Out 2 posterinin önünde duran bir fotoğrafını paylaşarak şöyle yazdı: "Bu, telefonumdaki son resmin. Seni sonsuza kadar böyle hatırlamak istiyorum."

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Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu 4

Uzmanlar pulmoner emboli halter ve yorucu egzersizlerden kaynaklanabileceğini belirtiyorlar.

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Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu 5

Arkadaşları onun her zaman enerjik biri olduğunu, vücut geliştirmeye bütün varlığıyla bağlı olduğunu söylüyorlar.

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Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu 6

Vücut geliştirmeci arkadaşı Profesör David Stewart sosyal medya hesabından şunları yazdı: “20 yılı aşkın dostluk... inanılmaz. Tanrı seni, parladığınız sahnelerde nasıl karşılanmak istiyorsanız öyle karşılasın."

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Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu 7

Brazilyalı ünlü vücut geliştiricilerden Andrew Felipe ise son gönderisinde şöyle yazdı: "Huzur içinde yat... Benim için her zaman ilham kaynağı olacaksın."

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Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu 8

Yarışmacılığının yanı sıra Muscle Contest Kadın Vücut Geliştirme Yarışması'nın Figür kategorisinin sunucusu olan Goldani, 20-21 Temmuz tarihlerinde Brezilya'nın Curitiba kentinde yarışacaktı.

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Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu 9

Goldani geçen yıl Brezilya'daki bir yarışmada Şekil kategorisinde 10. olmuştu.

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Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu 10

Goldani en son 12 Ekim'de Brezilya'nın Rio Grande do Sul kentinde bir amatör vücut geliştirme etkinliğinin reklam yüzü olmuştu.

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