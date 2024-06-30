Vücut geliştirme yıldızı sevenlerini yasa boğdu. Bir ay sonraki yarışmaya hazırlanıyordu

Musclecontest Brasil etkinliğinin organizatörleri tarafından da doğrulanan ölüm haberi üzerine Musclecontest International yaptığı açıklamada, "Profesyonel atlet Cíntia Goldani'nin zatürreden kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini büyük bir acı ve üzüntüyle size bildiriyoruz" denildi.
2021'de kadın fitness sporu uzmanı olan ve bir yıl sonra ulusal seviyede yarışmaya başlayan kadın sporcu son günlerde kendisini halsiz hissediyordu.
Dailymail'e konuşan yakın arkadaşı Gustavo Cesar, Goldani'nin Inside Out 2 posterinin önünde duran bir fotoğrafını paylaşarak şöyle yazdı: "Bu, telefonumdaki son resmin. Seni sonsuza kadar böyle hatırlamak istiyorum."
Uzmanlar pulmoner emboli halter ve yorucu egzersizlerden kaynaklanabileceğini belirtiyorlar.
Arkadaşları onun her zaman enerjik biri olduğunu, vücut geliştirmeye bütün varlığıyla bağlı olduğunu söylüyorlar.
Vücut geliştirmeci arkadaşı Profesör David Stewart sosyal medya hesabından şunları yazdı: “20 yılı aşkın dostluk... inanılmaz. Tanrı seni, parladığınız sahnelerde nasıl karşılanmak istiyorsanız öyle karşılasın."
Brazilyalı ünlü vücut geliştiricilerden Andrew Felipe ise son gönderisinde şöyle yazdı: "Huzur içinde yat... Benim için her zaman ilham kaynağı olacaksın."
Yarışmacılığının yanı sıra Muscle Contest Kadın Vücut Geliştirme Yarışması'nın Figür kategorisinin sunucusu olan Goldani, 20-21 Temmuz tarihlerinde Brezilya'nın Curitiba kentinde yarışacaktı.
Goldani geçen yıl Brezilya'daki bir yarışmada Şekil kategorisinde 10. olmuştu.
Goldani en son 12 Ekim'de Brezilya'nın Rio Grande do Sul kentinde bir amatör vücut geliştirme etkinliğinin reklam yüzü olmuştu.