Vücut ısınızı nasıl yükseltebilirsiniz?

İşte soğuk havalarda vücut ısınızı nasıl yükseltebilirsiniz? Sorusunun yanıtı…

Vücut ısınızı nasıl yükseltebilirsiniz?

Havaların soğumasıyla tatlı veya karbonhidrattan zengin yiyeceklere eğilimimiz artar. Oysa ki bunlar kan şekerimizde ani yükselmelere neden olacağından çabuk acıkma ve sürekli bir şeyler yeme isteğini artırır. Çabuk yorulma ve uyku hali yaratır. Sadece anlık kendimizi iyi hissetmemizi sağlar. Tatlı ve hamur işleri yerine bu ürünleri tüketerek hem enerjinizi yükseltebilir hem de vücut ısınızı artırabilirsiniz;

Havlıcan:
Çin zencefili olan havlıcan vücut ısısını artırır. 1 bardak sıcak suya, ıhlamura veya yeşil çaya yaklaşık 1 çay kaşığı havlıcanı ince kıyıp, 5 dakika bekletip, tüketebiliriz.

Karabiber:
Karabiberde bulunan biberin maddesi sinir sistemimizi uyararak ısı üretimini artırır.

Zerdeçal:
İçindeki kurkumin etken maddesi bağışıklık sistemini güçlendirir. Antikanserojen olmasının yanı sıra vücut ısımızı yükseltir.

Acıbiber:
İçerisindeki kapsaisin metabolizma hızını, dolayısıyla vücut ısısını artırır.

Ihlamur:
Virüslerin neden olduğu hastalıklara karşı savunucu olan ıhlamur, terlemeyle birlikte vücut ısısını artırır.

Demirden zengin besinler:
Demir ve mineral eksikliğinin neden olduğu anemi sorunu olanlar daha fazla üşür. Kırmızı et, pekmez, siyah çekirdekli kuru üzüm gibi demiri zengin besinler kansızlık sorununa fayda sağlayarak ısınmamızı artırır. Her gün 2 çorba kaşığı pekmez (kan şekeri ile ilgili sorunumuz yoksa), 2 yemek kaşığı siyah kuru üzüm ve günde bir kez 120-150 gram kırmızı et tüketimi faydalı olacaktır.

Tarçın:
Tarçın kan şekeri düzeyini dengede tutar. Lif içeriği yüksek olan tarçın vücut ısısını artırır, tatlı isteğini azaltır. Toz olarak süt, yoğurt gibi besinlerde, çubuk tarçını suya ya da çaylara ekleyebilirsiniz.

Taze Zencefil
: Bağışıklığı güçlendiren zencefil vücut ısısını artıran besinlerin başında gelir.

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