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İşte üşümeyi engelleyen besinler

Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili soğuk havalarda vücut ısısını artıran besinleri açıkladı ve nasıl tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 07:17
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Vücut ısısını artıran besinler

İşte üşümeyi engelleyen besinler
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ACI BİBER

Bazı baharatlar termojenik, bir başka deyişle vücut ısısını yükseltici özelliğe sahip oluyorlar. Kırmızı acı bibere acılığını veren kapsaisin maddesi de termojenezi arttırıyor. Kapsaisin içeren bir yemek yedikten hemen sonra daha fazla enerji harcamaya başlıyoruz. Bunun sonucunda da vücut ısımız yükseliyor ve metabolik hızımız da artıyor.

KARABİBER

Karabiber bakteriyel enfeksiyonlara karşı iyi geliyor. İçerdiği manganez, potasyum, A ve C vitaminleri, demir ve diyet lifleri karabibere etkili bir antioksidan ve doğal antibiyotik özelliği kazandırıyor. Karabiberde bulunan piperin maddesi de sinir sistemini uyararak vücudun ısı üretmesini destekliyor. Bu durum metabolik hızı da arttırıyor. Tuz tüketimini azaltıp onun yerine her öğün yemeklere yarım çay kaşığı kadar karabiber ilave ederek yemekleri tatlandırabilirsiniz.

ZERDEÇAL

Hint safranı olarak da bilinen zerdeçalın etken maddesi kurkumindir. Termojenik etkisiyle vücut ısısını arttırıyor. Beslenme ve Diyet uzmanı Şeyda Sıla Bilgili zerdeçalın günlük 1-3 gr alınmasının yeterli geleceğini belirterek şunları söyledi:
“Zerdeçalı balla karıştırıp kullanabilirsiniz ya da yemeklere, çorbalara, salatalara ilave edilebilirsiniz. Dışarı çıkmadan önce zerdaçallı süt de tercih edebilirsiniz. 1 su bardağı ılık süte yarım çay kaşığı zerdaçal, çeyrek çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı tarçın ve bal ekleyin, bu nefis içecekle içinizi ısıtın.

TARÇIN

Eğer soğuk havalardan çok kolay etkileniyorsanız, ısıtıcı özelliği ile tarçın diğer baharatlar içinde hemen öne çıkıyor. Soğuk havaya çıkmadan önce, dilinizin üzerine koyacağınız bir çay kaşığı toz tarçın, kan akımının vücut yüzeyine doğru hücum etmesine destek oluyor, bu da vücudun ısınmasına yardım ediyor. Tarçını kış mevsiminin vazgeçilmez içeceği olan salebin üzerine ekleyerek kış günlerinde içinizi ısıtabilirsiniz.

TAZE ZENCEFİL

Taze zencefil vücut ısısını dengede tutan ve vücutta gelişen hipoterminin düzelmesine katkı sağlayan bir bitki kökü. Şeyda Sıla Bilgili düşen vücut ısınızı artırmak veya soğuk kış gecelerinde ısınmak için toz haline getirilmiş zencefil kökünden 1 çay kaşığı kadar çorbalarınıza katmanızın yeterli olacağını belirtiyor. Zencefil ve tarçını ayrıca sıcak suda 5-10 dakika demleyerek çay halinde de içebilirsiniz.

IHLAMUR

Ihlamur; tanen, müsilaj, hesperidin, sudorific glikozit, saponin ve uçucu bir yağ içeriyor. Bu sayede, virüs ve bakterilerin sebep olduğu rahatsızlıklara iyi gelerek bağışıklığı güçlendiriyor. Ihlamur terlemeyi de teşvik ediyor. İçindeki müsilaj ise göğüs yumuşatıcı özellik veren bir madde. Dolayısıyla kış aylarının vazgeçilmezi olmaya aday bir bitki. Kurutulmuş çiçek ve yaprak karışımından 1 tatlı kaşığı alıp üzerine 1 su bardağı kaynatılmış su ilave edin ve 10 dakika süreyle demlendirin. Bu karışımdan günde 3 kez birer bardak içebilirsiniz.

HAVLICAN

İsmi çok fazla bilinmeyen havlıcan, zencefilgillerden olan bir bitki. Çin zencefili olarak da biliniyor. Ancak tadı zencefile çok benzemiyor. Havlıcanın kökünün sap kısımları baharat olarak kullanılıyor. Vücut ısısını artıran bir bitki olan havlıcanın kök kısmı, çay şeklinde de demlenerek kullanılıyor. Bir bardak sıcak suya 2 çay kaşığı kadar ince kıyılmış havlıcan kökü ekleyip 10-15 dakika demleyebilirsiniz. Aklınızda olsun, demi süzerek tüketmelisiniz. Acı tadını bastırmak için içine ılıdıktan sonra bal ilave edebilirsiniz.

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