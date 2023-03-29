Vücudunuzdaki beyaz çizgiler zamanlar derinleşerek çatlak olarak kalıcı hale gelebilir. Fakat çatlakları doğal ürünlerle geçirmek mümkün. Peki, vücutta çatlaklara ne iyi gelir? Çatlaklar nasıl geçer?

Ciltteki ince çizgilerin zamanla derinleşmesi ve kalıcı hale gelmesi olarak tanımlanan çatlaklar cildin aşırı nem kaybetmesi ve hızla gerilmesi sonucu etkisini çok daha fazla gösterir. Ancak cildinize gereken bakımı uygulayarak vücudunuzdaki çatlaklardan kurtulabilirsiniz. İşte çatlaklara iyi gelen doğal ürünler..

VÜCUTTA ÇATLAKLARA NE İYİ GELİR?

ŞEKER PEELİNGİ

Cildinizi tazelemek ve nefes almasını sağlamak için peeling yapmanız şart. Şeker doğal peeling yöntemleri arasında en etkili olanlardan.

Karın, kol ve bacak bölgesini arındırmada oldukça etkili olan şeker sayesinde zamanla derinleşmiş çatlakları hızlı bir şekilde en aza indirgeyebilirsiniz. Peeling için kullanacağınız şekerin içerisine doğal yağlar ekleyerek de cildinizin kurumasını engelleyebilirsiniz.

ALOE VERA

Aloe vera cilt, saç ve vücut bakımında çok sık kullanılır. Aloe vera cildi onarıcı ve nemlendirici özelliği ile cildin yenilenmesine destek olur. Çok uzun yıllardır pek çok cilt problemini iyileştirmede etkili olan aloe vera, güçlü bileşenleri sayesinde çatlaklar için de etkili bir çözümdür.

Aloe vera sayesinde cildiniz hem çatlaklardan arınacak hem de düzenli kullanımda daha canlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olacaksınız. Zeytinyağı, rendelenmiş aloe vera ve tuz karışımıyla yapacağınız peeling vücudunuz için oldukça etkili olabilir.

ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağı cilt ve vücut için harika bir nemlendirici görevi görür. İçeriğinde bol miktarda E vitamini barındıran zeytinyağı, cildi onarır.

Karın, bacak ya da göbek bölgenizdeki çatlaklardan şikayetçisiniz; ancak cilt bakımı için ayıracak yeterli zamanınız yoksa zeytinyağı tam size göre! Çatlaklara iyi gelen yağların başında gelen zeytinyağı cildiniz için mükemmel bir nemlendirici etkisi sağlamaktadır.

Bu sayede aşırı gerilen ve çatlayan deriyi hızla onarabilirsiniz. Zeytinyağı ayrıca cildi beslediği için dış etkenlere karşı da çok güçlü hale getirir.

KAKAO YAĞI

Kakao yağı cildi yumuşatır ve cilde nem depolar. Özellikle yaşlanma karşıtı özelliği ile ünlü olan kakao yağı, cildi derinlemesine nemlendirir ve nemlendirirken de kan dolaşımını olumlu şekilde etkiler.

Kakao yağı cildin kurumasını önleyen bir nemlendirici görevi üstlenir. Cildin alt tabakalarına kadar emilerek bu tabaklardaki hasarların tedavisine yardımcı olur.

Doymuş yağ asitleri açısından zengin bir kaynak olan kakao yağı, çatlayan ve kuruyan ciltlerin nemlendirilmesini sağlayarak iyileşme sürecini kısaltır. Çatlaklarınız için kakao yağını günde 2 kez masaj yaparak vücudunuza uygulayabilirsiniz.

LİMON SUYU

Limon çok güçlü bir C vitamini kaynağıdır. Özellikle akneli ve sivilceli ciltleri iyileştirmede rol oynayan limon suyu çatlaklar için de etkili bir alternatif olabilir.

İçeriğindeki asit sayesinde cildi yenileme işlevi gören limon suyu aynı zamanda derinin toparlanmasında da ekstra etkili olmaktadır.

Limon ayrıca vücudunuza parlaklık katar. Daha canlı ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Ancak aşırı hassas bir cildiniz varsa limon suyunu vücudunuza uygulamayın.