Vücutta gizlenen tehlikeler! Sayıların ötesinde bir tehdit

Obezite, vücutta aşırı yağ birikmesi ile karakterize edilen bir durum. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), obeziteyi, VKİ'nin 30 ve daha üzeri olması durumunda tanımlar. Ancak, sayılar sadece bir başlangıçtır. Obezite, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, bazı kanser türleri, uyku apnesi ve psikolojik rahatsızlıklar gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

İtalya’daki Milano Üniversitesi’nden bir uzman olan Dr. Francesco P. Maida, "Obezite, yalnızca bir estetik sorun değil, organlar üzerinde ciddi yük oluşturan, metabolizmanın dengesini bozan bir hastalıktır. Karaciğer, kalp, böbrekler ve hatta beyin üzerinde olumsuz etkileri vardır. Bu nedenle, kilo alımı yalnızca görünüş değil, organların işlevselliğini de tehdit eder" dedi.

OBEZİTENİN VÜCUDA OLAN ETKİLERİ

Obezite, metabolizmanın düzenini bozarak vücuda bir dizi negatif etki yapabilir. Aşırı yağ dokusu, vücuttaki insülin seviyelerini arttırarak diyabet riskini artırabilir. Ayrıca, fazla kilolar kalp üzerinde baskı oluşturarak yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve felç riskini yükseltir.

Harvard Tıp Fakültesi'nden bir endokrinolog olan Dr. Jason K. Thompson, “Obezite, metabolik bozuklukların çoğunun temelinde yatan bir faktör. Vücutta fazla yağ, insülin direncini arttırır ve bu da diyabetin yanı sıra kalp hastalıklarına yol açan bir durum oluşturur. Aynı zamanda bu kişilerde yüksek kan basıncı da yaygın olarak görülür” açıklamasını yaptı.

OBEZİTE VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Obezite sadece fiziksel sağlığı etkilemekle kalmaz, aynı zamanda psikolojik sağlık üzerinde de büyük etkiler bırakabilir. Depresyon, kaygı bozuklukları, düşük özsaygı ve sosyal izolasyon, obezite ile bağlantılı olabilecek psikolojik problemler arasında yer alır.

Psikiyatri profesörü ve psikolojik sağlık üzerine uzmanlaşmış bir akademisyen olan Prof. Dr. Rachel Miller, "Obezite, kişinin sosyal yaşamını, kendine olan güvenini ve genel ruh halini ciddi şekilde etkileyebilir. Özellikle toplumda beden imajı üzerine kurulu yanlış algılar, obeziteye sahip bireylerin psikolojik durumunu daha da kötüleştirebilir" dedi.

OBEZİTE İLE MÜCADELEDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLER

Son yıllarda obeziteyle mücadelede yeni tedavi yöntemleri ve yaklaşımlar geliştirildi.

Beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivite ve cerrahi müdahalelerle obezite tedavi edilebilmekte.

Obezite tedavisinde, cerrahi yaklaşımlar arasında mide küçültme ameliyatları (gastrik bypass ve sleeve gastrektomi) önemli bir yer tutmakta. Ancak, uzmanlar cerrahiden önce sağlıklı beslenme, egzersiz ve davranışsal değişikliklerin önemli olduğunu vurgulamakta.

UCLA Tıp Fakültesi'nden bir obezite cerrahisi uzmanı olan Dr. Emma Wilson, "Obezite tedavisinde cerrahi çözümler, yalnızca son çare olarak düşünülmeli. Öncelikle yaşam tarzı değişiklikleri, diyet düzenlemeleri ve psikolojik destek sağlanmalı. Cerrahi müdahaleler, yaşam tarzı değişiklikleriyle desteklendiğinde daha etkili sonuçlar verir" dedi.

OBEZİTEYİ ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Obeziteyi önlemek için erken yaşta alınacak tedbirler oldukça önemli. Düzenli fiziksel aktivite, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, obeziteye karşı etkili bir korunma sağlar. Ailelerin ve toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi, özellikle çocukluk döneminde sağlıklı alışkanlıkların kazandırılması kritik rol oynamakta.

Obezite üzerine yapılan araştırmaların öncüsü olan ve Dünya Obezite Federasyonu'ndan bir uzman olan Dr. Michael P. Houghton, "Obezitenin önlenmesi, yalnızca bireylerin değil, toplumların ve devletlerin de sorumluluğu. Erken yaşta sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları kazandırılmalı ve toplum genelinde obeziteye karşı daha fazla farkındalık oluşturmalıdır" dedi.

OBEZİTEYİ HAFİFE ALMAMAK GEREKİYOR

Obezite, yalnızca bir estetik sorun değil, dünya çapında bir sağlık sorunu olarak ele alınmalı.

Gerek fiziksel gerekse psikolojik sağlık üzerindeki etkileri göz önüne alındığında, obezite ile mücadele daha kapsamlı bir yaklaşım gerektirmekte.

Obeziteyi sadece kilo kaybı olarak görmek, aslında hastalığın kökenine inmemek anlamına gelir. Bu nedenle, obeziteyi önleme ve tedavi etme konusunda tüm toplumların daha bilinçli olması, küresel sağlık krizlerinin önlenmesi için kritik bir adım.