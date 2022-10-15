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Vücuttaki ödemden kurtulmanın yolları

Beslenme Danışmanı Yasemin Özen İpek, vücuttaki ödemden kurtulmanın yollarını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 09:56
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Vücuttaki ödemden kurtulmanın yolları

Vücuttaki ödemden kurtulmanın yolları
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Ödem, vücuttaki bazı dokularda anormal sıvı birikmesi sonucu oluşan şişkinlik olduğu biliniyor. Vücudun genelinde oluşabileceği gibi uzuvlarda da oluşabileceği vurgulandı. Başka bir tanım ile kılcal damar deliklerinden kanın sıvı kısmı dışarıya fazla geçtiğinde, hücre içi ve hücre dışı sıvının ozmatik basıncı ayarlanamadığında oluşacağı bildirildi.

Uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan oluşan ödemler geçicidir ve tedavi gerektirmez. Ödem, ayakta çalışan kişilerde ve yaşlılarda yaygındır. Çünkü hareketsizlik neticesinde döngü sağlanamaz ve uzuvlarda su birikir.

Kadınlarda mensturasyon dönemlerinde veya hamilelikte ödem gelişebilir. Bir de dolunay zamanlarında beden de ödem oluşur. Ay dünyadaki ve bedendeki suları da temsil ettiğinden bu zamanlarda da vücutta ödem oluşur. Sadece bu sebeplerden oluşmaz ödem, ilaçlar, yeterli su içmeme, tuzu fazla kullanma, alkol tüketimi sonrası da bedende ödem olur. Ödem, konjestif kalp yetmezliği, böbrek hastalığı veya siroz gibi bir hastalıkların belirtisi de olabilir. Her ödeme masum bakılmamalı ve hekim ile görüşmeden kimsenin ilacı kullanılmamalıdır. Bazı ödeme sebep olacak şöyledir;

Ödem bazı ilaçların yan etkisiyle de gelişebilir örnek olarak (tansiyon ilaçları, anti-inflamatuar ilaçlar, steroid ilaçlar, doğum kontrol hapları, östrojen içerikli ilaçlar) •

Yanıklar

Kilolu olmak
Dengeli beslenmemek
Tuzu fazla tüketmek

Alkol kullanmak 
Hareketsiz yaşam

Mensturasyon döngüleri
Hamile olmak 
Kilolu olmak, 
Ameliyat sonrası

Spor yapıp yeterli sıvı almamak

Yüksek rakımlı yerde yaşamak Hangi Hastalıklar Ödeme Sebep Olur?

Konjestif kalp yetmezliği

Böbrek hastalıkları

Alerjiler

Siroz

Albumin eksikliği (kandaki protein) 

Siroz Ödemli Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?

Gözleriniz her zamankinden şişse

Ellerininiz her zamankinden şiş ise yüzükleriniz olmuyorsa

Ayaklarınız şiş ise, ayakkabınız sıkıyorsa

 Rahat nefes alamıyorsanız 

Tuzu azaltın, hayatınıza hareket katın, beslenmenize dikkat edin, alkolü azaltın ki kullanmayın ödeminiz oluşmayacak veya oluşan ödemleriniz hızla yok olacaktır. Peki bunlar dışında ne içerseniz bedeninizi fazla sıvıdan arındırırsınız. Cildiniz parlak ve gerginse Bununla birlikte; Ödemli bölgeye basılı tutup birkaç sn sonra bıraktığınızda cilt hemen eski haline dönmüyor ve çukur oluşuyorsa ödemlisinizdir. Tıbbi boyutta ödem için hekiminizin teşhisi ve tedavisi dışında ilaç kullanmayın, içecek içmeyin. Ancak bedeninizde oluşan ödem yukarıda saydığımız sebepleri uyguladığınızda oluşmuyorsa sakin olun, yeterli ve dengeli sıvı tüketmiyorsunuz demektir. 
 

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