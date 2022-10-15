Vücuttaki ödemden kurtulmanın yolları

Ödem, vücuttaki bazı dokularda anormal sıvı birikmesi sonucu oluşan şişkinlik olduğu biliniyor. Vücudun genelinde oluşabileceği gibi uzuvlarda da oluşabileceği vurgulandı. Başka bir tanım ile kılcal damar deliklerinden kanın sıvı kısmı dışarıya fazla geçtiğinde, hücre içi ve hücre dışı sıvının ozmatik basıncı ayarlanamadığında oluşacağı bildirildi.
Uzun süre ayakta durmaktan veya oturmaktan oluşan ödemler geçicidir ve tedavi gerektirmez. Ödem, ayakta çalışan kişilerde ve yaşlılarda yaygındır. Çünkü hareketsizlik neticesinde döngü sağlanamaz ve uzuvlarda su birikir.
Kadınlarda mensturasyon dönemlerinde veya hamilelikte ödem gelişebilir. Bir de dolunay zamanlarında beden de ödem oluşur. Ay dünyadaki ve bedendeki suları da temsil ettiğinden bu zamanlarda da vücutta ödem oluşur. Sadece bu sebeplerden oluşmaz ödem, ilaçlar, yeterli su içmeme, tuzu fazla kullanma, alkol tüketimi sonrası da bedende ödem olur. Ödem, konjestif kalp yetmezliği, böbrek hastalığı veya siroz gibi bir hastalıkların belirtisi de olabilir. Her ödeme masum bakılmamalı ve hekim ile görüşmeden kimsenin ilacı kullanılmamalıdır. Bazı ödeme sebep olacak şöyledir;
Ödem bazı ilaçların yan etkisiyle de gelişebilir örnek olarak (tansiyon ilaçları, anti-inflamatuar ilaçlar, steroid ilaçlar, doğum kontrol hapları, östrojen içerikli ilaçlar) •
Yanıklar
Kilolu olmak
Dengeli beslenmemek
Tuzu fazla tüketmek
Alkol kullanmak
Hareketsiz yaşam
Mensturasyon döngüleri
Hamile olmak
Kilolu olmak,
Ameliyat sonrası
Spor yapıp yeterli sıvı almamak
Yüksek rakımlı yerde yaşamak Hangi Hastalıklar Ödeme Sebep Olur?
Konjestif kalp yetmezliği
Böbrek hastalıkları
Alerjiler
Siroz
Albumin eksikliği (kandaki protein)
Siroz Ödemli Olduğunuzu Nasıl Anlarsınız?
Gözleriniz her zamankinden şişse
Ellerininiz her zamankinden şiş ise yüzükleriniz olmuyorsa
Ayaklarınız şiş ise, ayakkabınız sıkıyorsa
Rahat nefes alamıyorsanız
Tuzu azaltın, hayatınıza hareket katın, beslenmenize dikkat edin, alkolü azaltın ki kullanmayın ödeminiz oluşmayacak veya oluşan ödemleriniz hızla yok olacaktır. Peki bunlar dışında ne içerseniz bedeninizi fazla sıvıdan arındırırsınız. Cildiniz parlak ve gerginse Bununla birlikte; Ödemli bölgeye basılı tutup birkaç sn sonra bıraktığınızda cilt hemen eski haline dönmüyor ve çukur oluşuyorsa ödemlisinizdir. Tıbbi boyutta ödem için hekiminizin teşhisi ve tedavisi dışında ilaç kullanmayın, içecek içmeyin. Ancak bedeninizde oluşan ödem yukarıda saydığımız sebepleri uyguladığınızda oluşmuyorsa sakin olun, yeterli ve dengeli sıvı tüketmiyorsunuz demektir.
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