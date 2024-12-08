Vücuttaki yağlanma alzheimer riskini arttırıyor

Orta yaşta organ çevresinde biriken viseral yağın, Alzheimer hastalığı riskini artırabileceği ortaya çıktı. Washington Üniversitesi Mallinckrodt Radyoloji Enstitüsü araştırmacıları, bu yağların beyin iltihabını tetiklediğini ve bilişsel bozulmaya zemin hazırladığını belirtti. Bu bulgular, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği’nin yıllık toplantısında sunuldu.

Araştırmada, 50 yaş civarında 62 bireyin vücut yağ ve kas dağılımı incelendi. Özellikle viseral yağın, Alzheimer hastalığına işaret eden amiloid proteininin birikiminde önemli rol oynadığı bulundu. Ayrıca bu yağ türünün, yüksek vücut kitle indeksi (VKİ) ile beyin protein birikimi arasındaki bağlantıyı güçlendirdiği belirtildi.

BEYİN KAN AKIŞI VE İLTİHAPLANMA

Bir başka çalışmada, 67 katılımcının karaciğer ve uyluk bölgesindeki yağ oranlarıyla beyin iltihaplanması arasındaki ilişki değerlendirildi. Karaciğer yağının, beyinde daha yüksek iltihaplanmaya yol açtığı tespit edilirken, uyluk bölgesindeki yağın bu etkiyi göstermediği açıklandı. Bunun yanı sıra, obezite ve viseral yağlanmanın, beyin kan akışını azalttığı ve özellikle Alzheimer ile ilişkilendirilen orta temporal korteks bölgesinde belirgin düşüşlere neden olduğu belirlendi.

ERKEN MÜDAHALE HAYATİ ÖNEME SAHİP

Araştırmacılar, Alzheimer’ın erken evrede önlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Dr. Mahsa Dolatshahi, yaşam tarzı değişikliklerinin ve yeni nesil anti-obezite ilaçlarının viseral yağın etkilerini azaltabileceğini belirtti. Ancak, obezitenin azaltılmasının Alzheimer riskini kesin olarak düşürüp düşürmeyeceği henüz net değil.

Nörolog Dr. Verna Porter ise, obezitenin Alzheimer hastalığıyla bağlantılı metabolik ve iltihaplanma süreçlerini hızlandırdığını ifade etti. Porter, orta yaş döneminin, obezite gibi değiştirilebilir risk faktörlerinin ele alınması için kritik bir dönem olduğunu vurguladı.

Obezite ile mücadele, sadece fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda zihinsel sağlığı da korumak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.