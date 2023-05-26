Vücuttaki zehirle savaşan mucizevi bitkiler

Prof. Yeşilada, metabolizmadaki yavaşlamanın çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiğini ifade ederek, bu tür sorunlara karşı 7 farklı bitkiden yararlanılabileceğini vurguladı. Mevsimlerin insan vücuduna yaptığı etkileri hafifletmede ve vücuttan su atılımını hızlandırmada bitkilerin hızlı sonuç verdiğini kaydeden Yeşilada, “Biberiye, funda yaprağı, kiraz sapı, ısırgan yaprağı, yeşil çay, mate yaprağı ve kekik gibi içinde barındırdığı özelliklerle vücutta tam bir detoks etkisi yapıyor’’ görüşüne yer verdi.

Biberiye yapraklarının, yapılan deneysel çalışmalarda, bağırsaklardan yağın emilmesini azalttığı ve dolayısıyla kilo almayı ve karaciğer yağlanmasını önleyebildiğinin ortaya konulduğunu aktaran Yeşilada, ayrıca safra salgısını artırarak özellikle yağlı besinlerin sindirimini kolaylaştırdığını da bildirdi.

ÖDEM KARŞI BİRE BİR

Prof. Yeşilada, biberiye yapraklarının diğer taraftan idrar söktürücü özelliği ile vücuttan ödemin sökülmesine de yardımcı olduğuna vurgu yaptı. Funda yapraklarının da idrar artırıcı etkisinin yanı sıra sindirimi kolaylaştırıcı özelliğinin bulunduğuna dikkat çeken Yeşilada, kiraz sapının da zengin potasyum içeriği nedeniyle vücutta idrar ile atılan potasyum dengesinin bozulmasını önlediğini kaydetti. Yeşilada, ısırgan yapraklarının da potasyum bakımından zengin bir idrar söktürücü olmasının yanı sıra vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olduğunu, yeşil çay ve mate yaprağının da içinde bulunan kafein maddesi nedeniyle fiziksel halsizliği giderici ve enerji verici içecekler olduğunu kaydetti. Kafein türevlerinin idrar artırıcı etkisi ile yine vücutta ödemin sökülmesine yardımcı olduğuna işaret eden Yeşilada, yeşil çay ve mate bitkilerinin yağ yakıcı etkisinin, klinik çalışmalar ile ortaya konulduğunu vurguladı. Yeşilada, kekiğin uçucu yağının safra artırıcı etkisi bulunduğunu, dolayısıyla sindirimi kolaylaştırdığını da belirtti.