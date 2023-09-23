Vugrinec artık ayaklarını değil koleksiyonunu konuşturuyor

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzonspor’da iz bırakan, ender yabancı oyuncuları arasında yer alan eski futbolcusu Davor Vugrinec, futbolu bıraktıktan sonra kendini yağlı boya tablolara adadı. Koleksiyonunun görülmesi için ilk sergisini açtı.

Futboldan sonra uzun yıllardan beri, yağlı boya resim yapmakla değil, onları satın alıp koleksiyonculukla ilgilenen Vugrinec, Hırvatistan Rjeka kentinde büyük bir sergi açtı. Rijeka Şehir Müzesi’nde; geçtiğimiz hafta başında açılan sergi, önümüzdeki 8 Kasım tarihine kadar gezilebilecek. Bordo Mavililerin eski başarılı santraforu Vugrinec, Serginin adını “Vugrinec Figüratif Metamorfoz Koleksiyonu (1880 – 1970)’’ koydu.

Memlekti Varazdin’de; adı hem sanatsever hem de futbolla anılmaya başlayan 48 yaşındaki Vugrinec, efendiliği ve oynadığı takımlar arasında; Dinamo Zagreb, Atalanta ,HJK Rijeka ve Trabzonspor’da attığı gollerle iz bırakarak, unutulmaz isimler arasına girmişti.

Koleksiyonculuğa ilk olarak çeyrek asır önce başlayan ve Varteks, Lecce, Catania, NK Varazdin ve en son Slaven Belupo’nun da formalarını giyerek, üst düzey liglerde futbol oynayan oyuncu, ilk satın aldığı resmi de unutmayarak, o tablonun adının ise ‘’Kartasi’’ olduğunu hatırlattı.

Davor Vugrinec, Hırvat basınına: “Kartasi ilk resim ve daha sonra karşılaştığım her resim, ilk resim gibiydi. Resme her zaman sanki ilk kez görüyormuşum gibi bakıyorum. Tabloyu izlemek, seyretmek hoşuma gidiyor. Bazen tablonun içine giriyormuş gibi oluyor insan.” dedi.

Koleksiyonculuğu ilgili de Vugrinec, “Bu işin bir tanımı yok. İsteyen herkes sanat koleksiyoncusu olabilir. Ancak bunun için sürekli bir eğitim, araştırma, inceleme, mülkiyet transferinin izlenmesi, sergiler, müzayedeler, kataloglar ve sanat dergilerini takip etmek, anlamına geliyor. Onun için paraya, tutkuya ve çok zamana ihtiyacınız var. Günün 24 saati onun içerisinde olmalısınız. Bunu hem sanat adına hem de bir iş, bir kazanç adına yapanlar da var. Anlayacağınız pahalı bir zevk, pahalı bir sanat bu!” diye konuştu.

Hırvatistan A Milli Takım formasını 28 kez giyen ve 7 gole imza atan Davor Vugrineç; Temmuz 1997 ile Temmuz 2000 yılları arasında Trabzonspor formasını giymiş, Türkiye ve Avrupa Kupası maçları hariç, sadece ligde çıktığı 85 karşılaşmada 29 gole imza atmış, 14 asist yapmıştı.

Vugrineç, futbol kariyeri boyunca profesyonel liglerde 445 kez sahaya çıkmış, toplam 60 asist yaparak, 145 gole de adını yazdırmıştı.

Geçtiğimiz aylarda 48 yaşına giren Hırvat oyuncu, ailesiyle birlikte yaşamını ülkesi Hırvatistan’da sürdürüyor.