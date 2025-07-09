Vulcain'in yeni saati spor severleri mest etmeye hazırlanıyor

Vulcain'in Skindiver koleksiyonuna eklediği GMT komplikasyonu, dalış saatlerinin işlevselliğini seyahat kolaylığıyla buluşturuyor. 38.3 mm çapındaki kasası ve 200 metre su geçirmezlik özelliğiyle model, dalış için güvenilir bir tercih sunuyor. Mat mor renkli versiyon ise yazın neşesini yansıtarak klasik siyah kadran seçeneklerine canlı bir alternatif getirdi. Saatin dayanıklı kasa arka kapağı ve vidalı kurma kolu, dayanıklılığını artırıyor.

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SEYAHAT FONKSİYONU VE TASARIM DETAYLARI

GMT fonksiyonu, çift zaman dilimini takip etmeyi mümkün kılıyor. Bezelinde 24 saatlik göstergeye yer veren Vulcain, dalış için klasik 60 dakikalık skalanın yerine bu işlevi koydu. Kadrandaki kırmızı ok şeklindeki GMT kolu seyahat edenler için pratik kullanım sağlıyor. Beyaz fosforlu saat göstergeleri ve retro çift kubbeli safir kristal cam, hem okunabilirliği hem de vintage esintisini artırıyor. Tarih penceresi 3 konumunda, metal çerçeve ile şıklık katıyor.

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MEKANİK GÜÇ: SOPROD C125 GMT

Saatin kalbinde Soprod C125 GMT mekanizması yer alıyor. ETA 2893 ve Sellita SW330 gibi alternatiflere karşılık gelen bu mekanizma, güvenilir ve hassas zaman takibi sunuyor. Siyah Tropic tarzı kauçuk kayış veya mikro ayarlı çelik bilezik seçenekleriyle sunulan model, fiyatları sırasıyla 2,040 ve 2,320 dolar olarak belirlenmiş.

Vulcain’in yenilikçi yaklaşımı, hem deniz tutkunlarına hem seyahat sevenlere yaz aylarında hem şık hem fonksiyonel bir saat sunuyor.