Vural Avar Paşa’nın kahramanlıkları

Kıbrıs Harekatı'nda kelle koltuk bombardımanlar yaptı. 90'larda PKK terör örgütüne başarılı hava saldırılarının çoğunu O planladı.

1938 yılında Bitlis'te doğan Vural Avar Türk Asker, Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler başkanı ve Emekli Korgeneraldir.

28 Şubat davası kapsamında tutuklanan ve demans hastası olmasına rağmen tahliye edilmeyen emekli Korgeneral Vural Avar, cezaevinde hayatını kaybetti.

84 yaşındaki Vural Avar, bugün Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Fatih Ergin, Avar Paşa'nın ardından şunları yazdı:

"Cezaevinde idam edilen emekli KORGENERAL Vural Avar Paşa, Kıbrıs Harekatı'nda kelle koltuk bombardımanlar yaptı. 90'larda PKK terör örgütüne başarılı hava saldırılarının çoğunu O planladı. Tarih O'nu Türk Ordusu'nun mazisine kahraman yazdı, rütbelerini alsanız ne yazar!"