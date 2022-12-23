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Vural Avar Paşa’nın kahramanlıkları

28 Şubat davası kapsamında tutuklanan ve demans hastası olmasına rağmen tahliye edilmeyen emekli Korgeneral Vural Avar, Kıbrıs Harekatı'nda ve PKK'ya karşı kelle koltukta hava saldırıları yapmıştı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 16:22
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Vural Avar Paşa’nın kahramanlıkları

Vural Avar Paşa’nın kahramanlıkları
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Kıbrıs Harekatı'nda kelle koltuk bombardımanlar yaptı. 90'larda PKK terör örgütüne başarılı hava saldırılarının çoğunu O planladı.

1938 yılında Bitlis'te doğan Vural Avar Türk Asker, Genelkurmay Genel Plan ve Prensipler başkanı ve Emekli Korgeneraldir.

28 Şubat davası kapsamında tutuklanan ve demans hastası olmasına rağmen tahliye edilmeyen emekli Korgeneral Vural Avar, cezaevinde hayatını kaybetti.

84 yaşındaki Vural Avar, bugün Ankara Kocatepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Gazeteci Fatih Ergin, Avar Paşa'nın ardından şunları yazdı: 

"Cezaevinde idam edilen emekli KORGENERAL Vural Avar Paşa, Kıbrıs Harekatı'nda kelle koltuk bombardımanlar yaptı. 90'larda PKK terör örgütüne başarılı hava saldırılarının çoğunu O planladı. Tarih O'nu Türk Ordusu'nun mazisine kahraman yazdı, rütbelerini alsanız ne yazar!"

 

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Misafir
23.12.2022 17:52
Ordu bir milletin sigortasıdır. Birileri bu sigorta ile oynamaya başlamışsa o millet için alarm zilleri çalmaya başlamış demektir. Umarım Türk milleti gerçeğin farkına vardığında inşallah geç olmaz.  
 
Türküm
23.12.2022 17:26
Bunu onlara yapanlar elbet hepsi iktidar değiştiğinde hesap verecekler bu kumpaslar yapanlar adaletten kaçamayacaklar  
 
Türküm
23.12.2022 17:24
İktidar değiştiğinde Akp iktidarı ülkeye ve aydınlarımıza ve vatanseverlere yaptıkları ,bağımsız gerçek Türk adaletine hepsi hesap vereceklerdir  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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