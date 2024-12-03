Vural Çelik-Gülse Birsel arasında ne yaşandı? Yavuz Seçkin anlattı

Sevilen komedyen Yavuz Seçkin, Gülse Birsel ve Vural Çelik arasında yaşananları ilk kez anlattı. Yavuz Seçkin, "Gülse, çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi" diye konuştu.

51 yaşında yaşamını yitiren Vural Çelik hakkında dizinin senaristi Gülse Birsel’in sosyal medyada yaptığı veda paylaşımı ve cenazeye katılmaması, sert şekilde eleştirilmişti.

GÜLSE BİRSEL’DEN TEPKİ ÇEKEN VEDA

Gülse Birsel, Vural Çelik'e övüyor mu yeriyor mu anlaşılamayan şu paylaşımla veda etmişti:

"Vural'a vedam... Birkaç yıldır cenazelere gidemiyorum. (Çözmem gereken bir anksiyete.) Cenazeler, dini tören bölümünü ayrı tutarsak, vefat edeni yad etmek, veda etmek için vardır. Ben bunu yazarak yapacağım. Bir iş arkadaşımı çok erken kaybettim. Şaşkın ve üzgünüm."

"Vural, Avrupa Yakası'nın ikinci sezonuna tek bölümlük Kubilay rolüyle gelmişti. Çok tatlı bir performans sergiledi. O hafta yapımcıya ‘Mümkünse her bölüm yazmak istiyorum’ dedim ve Vural ekibe katılmış oldu. Setin çocuğu gibiydi. Herkese kendi kendine küser, nedenini bilmediğimiz konulara alınır, sonra barışmak için hediyeler isterdi. Bu hediye konusu setin şakası haline geldi ve ‘Bu hafta bana ne alıyorsun, Gülse?’ cümlesiyle stüdyoya girmeye başlamıştı. Çocuksu ruhuyla hepimizi güldüren biriydi.”

YAVUZ SEÇKİN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Vural Çelik’in Avrupa Yakası'ndaki rol arkadaşı Yavuz Seçkin, Aramızda Kalmasın programında Vural Çelik ile Gülse Birsel arasında yaşananları izleyiciler ile paylaştı. Yavuz Seçkin, Vural Çelik'in kendisini yalnız hissettiğini ve dizi devam ederken Gülse Birsel ile konuşmak istediğini anlattı.

Yavuz Seçkin 'Gülse, Vural'a destek olmaya çalıştı' diyerek o günü şu sözlerle anlattı:

"Vural benim çok iyi arkadaşımdı. Kendi içinde yalnızlığı vardı. Beni aradı ve 'Gülse ile görüşmek istiyorum' dedi. Bodrum’da havalimanından aldım, Gülse bizi çok güzel bir restorana götürdü ve Vural’ı çok iyi ağırladı."

"Vural’ın kafasında bir düşünce vardı, senaryoyla ya da karakterle ilgili. Gülse de sıcak davrandı. Ben canlı şahidim. ‘Elimizden geleni yaparız, yeter ki bırakma. Sakın bırakma. Sen bizim için çok önemlisin, seni seviyoruz’ dedi. Ancak Vural inatçıydı. Çok iyi bir kalbi vardı ama kafasındaki düşünceyi değiştirmedi ve diziden ayrıldı."

Yavuz Seçkin açıklamasına "Peker Açıkalın da gitti mesela. Ama Gülse, bu çabayı en çok Vural için gösterdi. Bizim için çok değerliydi." diyerek devam etti.