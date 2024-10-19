Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı! Annesi ve kardeşinin feryatları yürek dağladı... Cenazede gözyaşları sel oldu

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Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı! Annesi ve kardeşinin feryatları yürek dağladı... Cenazede gözyaşları sel oldu

Avrupa Yakası'nda 'Kubilay Peynircioğlu' karakterine hayat veren Vural Çelik, Üsküdar'daki evinde ölü bulunmuş, ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtilmişti. Vural Çelik son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu...

Avrupa Yakası, Bana Bunlarla Gel, Yahşi Cazibe ve son olarak Seksenler gibi birbirinden başarılı dizilerde yer alan ünlü oyuncu Vural Çelik 17 Ekim'de Üsküdar'daki evinde cansız bedeni bulunmuştu.

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CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Çelik, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

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ANNESİ AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Ünlü oyuncunun tabutuna sarılan kız kardeşi 'Ne olur kalk abim. Bu yaptığın son şakaydı' diyerek ağladı.

Vural Çelik'in annesi ayakta durmakta zorlandı ve “Yavrumun yanından almayın beni” diye feryat etti. Cenazeye katılanlar arasında Ceyhun Fersoy, Begüm Öner, Hamdi Alkan, Birol Güven, Sarp Apak ve Yavuz Seçkin de vardı..

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'VURAL ÇOK YALNIZDI'

Yavuz Seçkin, "Güzel kalbi olan fakat yalnız bir arkadaşımızdı... İçine kapanık, ufak tefek yalnızlıkları olan güzel bir arkadaşımdı, kardeşimdi... Arada mesajlaşır, şakalaşırdık telefonda... Yalnızdı ama...Biliyorsunuz bizim bulunduğumuz sektörde etrafınız çok kalabalık gibi görünür, etrafınızda çok dostunuz arkadaşınız varmış gibi görünür. Hissedersiniz ama aslında yalnızsınızdır. Vural bu yalnızlığı yaşıyordu" şeklinde konuştu.

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'ÇOK ÜZGÜNÜZ'

Seksenler dizisindeki rol arkadaşı Şoray Uzun 'Hepimiz çok üzgünüz. Ama kader... Kaderi böyleymiş. Vadesi bu kadarmış. Nur içinde yatsın. Çok seviyorduk onu' diye konuştu.

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