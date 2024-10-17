Vural Çelik'in son paylaştığı video viral oldu

Hayatını kaybeden Vural Çelik'in kısa süre önce sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti. Vural'ın hastane odasından yaptığı paylaşımda halsiz olduğu görülürken serum taktırdığını söylediği anları takipçileri ile paylaşmıştı.

Sıklıkla hastaneye gitmeden dolayı şikayetçi olan Vural sosyal medyadan paylaştığı videoda 'hastaneye geldiğim kadar dizi bölümü çekseydim, şimdiye kadar yatım, villam olurdu." diyerek sitemde bulundu.

Avrupa Yakası'nın Kubilay'ı Vural Çelik yaşamını yitirdi

Avrupa Yakası dizisinde oynadığı dönemde büyük ilgi gören Oyuncu Kubilay karakteri ile televizyon tarihindeki dikkat çeken karakterlerden birine dönüşmüştü.

Oyuncu son olarak senaryosunu Birol Güven'in yazdığı Seksenler dizisinde Niyazi karakterini canlandırmıştı. Sosyal medyadan sıkça video paylaşan oyuncu son yıllarda televizyon projelerinde yer almıyordu. Uzun yıllardır oyunculuk yapan ismin sahnelere önce Levent Kırca Tiyatrosu sonrasın da ise Yasemin Yalçın ile meslekte devam ettiği biliyordu. Necati Akpınar ile yolu kesişen oyuncu BKM'nin projelerinde de yer almıştı. Sonrasında Avrupa yakası ile seyircilerle buluşan oyuncu büyük beğeni toplamıştı. Sevenlerini üzen ölüm haberi de yine sosyal medyada gündem oldu. Oyuncuyu sevenler ölümü ile yaşadıkları üzüntüleri paylaştılar.

Vural Çelik'in ani ölümünü birlikte projelerinde çalıştığı senarist Birol Güven duyurmuştu. Birol Güven sosyal medyadan duyurduğu acı haberi "Maalesef Vural’ı kaybettik. Çok üzgünüm" ifadelerini kullanarak paylaşmıştı.

İki gün önce hastaneden video paylaşan Çelik'in ölüm nedeni henüz öğrenilmezken hastaneye iki gün önce neden gittiği de merak konusu oldu.

Sevenlerinin sosyal medya paylaşımı altına yazdığı yorumlar ölüm haberi alanların yaşadıkları üzüntüleri de gözler önüne serdi.