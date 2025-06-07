Vurgun'un adresi Bursa: 3 telefonla 1 milyon TL dolandırdı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Vurgun'un adresi Bursa: 3 telefonla 1 milyon TL dolandırdı

Bursa'da 23 yaşındaki Barış K., 3 kişiyi telefonla arayarak 'kamu görevlisiyim' diye tanıtıp 1 milyon TL dolandırdı. Olayın ardından tutuklandı.

Bursa İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Bursa kent merkezi ve İnegöl’de 3 kişinin telefonla 1 milyon TL dolandırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Telefonla aradığı 3 kişiyi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek, 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyalarını alarak dolandıran Barış K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

telefonla-aradigi-3-kisiyi-1-milyon-tl-d-754183-222580.jpg

telefonla-aradigi-3-kisiyi-1-milyon-tl-d-754182-222580.jpg

Son Haberler
İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
İşçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı
Nişanlısına özenle süslediği koyunu hediye etti
Nişanlısına özenle süslediği koyunu hediye etti
CHP'li Başkan Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında yeni açıklama! Elektrik çarpması sonucu yoğun bakıma alınmıştı...
CHP'li Başkan Ferdi Zeyrek'in durumu hakkında yeni açıklama! Elektrik çarpması sonucu yoğun bakıma alınmıştı...
Çiftçi dostu vekil Gürer’in acı kaybı! Niğde’de hüzünlü veda
Çiftçi dostu vekil Gürer’in acı kaybı! Niğde’de hüzünlü veda
Filenin Sultanları yeni nesil tam gaz!
Filenin Sultanları yeni nesil tam gaz!