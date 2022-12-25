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  • Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep'i coşturan şiir: Vurun Antepliler kavga günüdür

Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep'i coşturan şiir: Vurun Antepliler kavga günüdür

Süper Lig'in 15.haftasında Gaziantep FK ile Beşiktaş mücadele ediyor.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 15:54
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Vurun Antepliler kavga günüdür. Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep'i coşturan şiir

Beşiktaş maçı öncesi Gaziantep'i coşturan şiir: Vurun Antepliler kavga günüdür
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Süper Lig'in 15.haftasında Gaziantep FK, evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. 

Maç öncesinde Kalyon Stadı'nda 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluşuna özel Nazım Hikmet'in sesinden Antep direnişinin şiiri okundu.

Karayılan şiirinden satırlar;

Karayılan der ki: Harbe oturak,
Kilis yollarından kelle getirek,
nerde düşman varsa orda bitirek,
vurun ha yiğitler namus günüdür...?
Ve biz bunu böylece duyduk
ve çetesinin başında yıllarca namı yürüyen
Karayılan'ı
ve Anteplileri
ve Antep'i
aynen duyup işittiğimiz gibi
destanımızın birinci babına koyduk.

İşte, Gaziantep'in Kurtuluşu hakkında detaylı bilgiler;

Kurtuluş Savaşı'nda Mondros Mütarekesi'nin 7. maddesi gerekçe gösterilerek, 15 Ocak 1919'da İngilizler tarafından işgal edilen Gaziantep, Eylül 1919'da Fransızlara bırakıldı. 

İçlerinde gönüllü Ermeni birliklerinin de bulunduğu "Fransız işgal kuvvetleri" 29 Ekim 1919'da Antep'e girdi. Kentte büyük tepkiyle karşılanan işgal, 29 Ekim günü 13. Kolordu Kumandanı Ahmet Cevdet Bey tarafından işgal kuvvetleri kumandanına bir telgraf yazılarak protesto edildi.

Ermeni tercümanla şehre gelen bir Fransız subayının, 5 Kasım 1919 Cuma günü Akyol Camisi'nde asılı Türk bayrağını Türk polisine zorla indirtmesi, Antep'in kurtuluşunu ateşleyen olay olarak tarihe yazıldı.

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Kamül Kıtyemez
25.12.2022 16:35
Türkiye'nin anlı şanlı 3. Takımı. Bjk  
 
Kartal Pençesi
25.12.2022 16:13
Şiir Nazım Hikmetle ayrı bir güzel...Ancak, vuran Antep değil Beşiktaş olacak.  
 
Deniz Paşa
25.12.2022 16:02
İllerin kurtuluşunu kutlatmayan iktidar niye şimdi antebin kurtuluşunu kutlatır? Seçim nedeniyle midir acaba?  
 
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