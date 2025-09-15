Vuslat Doğan Sabancı kocasından rekor tazminat istedi! 29 yıllık evliliği kaza yıktı… Fiyatı duyan kulaklarına inanamadı

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Ali-Vuslat Doğan Sabancı çifti arasında sular durulmuyor. 29 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan sosyete çift tazminat konusunda anlaşamıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan bot kazasından eşini sorumlu tutan Vuslat Doğan, tazminat için 5 milyar TL talep ediyor. Bu da 120 milyon dolara denk geliyor.

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, sosyetenin gündeminden düşmeyen Ali Sabancı, Vuslat Doğan çiftinin boşanma davasında istenen tazminat belli oldu. 29 yıllık evliliklerini noktalama kararı alan Sabancı çifti, tazminatta anlaşamadıkları için boşanamamışlardı.

hu.jpg

BOT KAZASINDAN EŞİNİ SORUMLU TUTUYOR

Vuslat Hanım'ın ölümden döndükleri bot kazasından eşini sorumlu tuttuğu onu cezalandırmak için astronomik bir tazminat istediği gündeme bomba gibi düşmüştü.

o9.png

Aileye yakın bir kaynaktan Vuslat Hanım 5 milyar lira tazminat istediğini söyleyen Cankurt, Ali Sabancı'nın Türkiye'nin en zengin 34'üncü ismi olduğunu belirterek Vuslat Hanım insaflı bile davrandığını yazdı.

68c7ae259c6a5330-w1200xh674.webp

120 MİLYON DOLARA DENK GELİYOR

5 milyar liranın bugünkü kurla yaklaşık 120 milyon dolar yaptığını söyleyen Bülent Cankurt, Ali Sabancı’nın servetinin yaklaşık 8'de biri olduğunu belirtti.

ol.jpg

oo.webp

