Yunanistan'daki bot kazasından sonra Ali Sabancı'dan boşanma kararı alan Vuslat Doğan Sabancı, 9 aylık aranın ardından bir davette kardeşiyle poz verdi. 5 milyar lira tazminat istediği iddia edilen Vuslat Hanım'ın bu görüntüsü, normal hayata dönüş sinyali olarak yorumlandı.

Ünlü çift Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancı'nın Yunanistan tatilinde geçirdiği ve kıl payı ölümden döndükleri bot kazasının ardından 29 yıllık evliliğin sona erme kararı magazin gündemini sarsmıştı.

Kazadan sorumlu tuttuğu eşi Ali Sabancı'dan boşanma sürecinde olan Vuslat Doğan Sabancı, uzun bir inzivanın ardından ilk kez bir davette boy gösterdi.

Günaydın yazarı Bülent Cankurt bu durumu köşesine taşıdı. Cankurt, "2023'te geçirdiği bot kazasında ölümden dönen, 9 ay sonra ilk kez sergisinin açılışında insan içine çıkan ve sonra da yine sergisinin açılışı dışında hiçbir davete katılmayan Vuslat Doğan Sabancı'yı önceki gün bir davette gördüm" ifadelerini kullandı.

Kazadan sorumlu tuttuğu Ali Sabancı'dan boşanma aşamasında olduğu ve iddialara göre 5 milyar lira tazminat talep ettiği belirtilen Vuslat Hanım'ın bu davete katılımı, yazar tarafından "demek ki, nihayet normal hayatına dönmüş" şeklinde yorumlandı.

Sanatçı Burçak Bingöl için verilen davette bulunan Vuslat Hanım, etkinliğin ilerleyen saatlerinde herkesle sosyalleşirken kardeşi Arzuhan Doğan Yalçındağ ile birlikte objektiflere poz vermekten çekinmedi.

Daha önce kendi sergi açılışlarına dahi basını almayıp, sadece kendi fotoğrafçısının çektiği fotoğrafları servis eden Vuslat Hanım'ın bu kez hem ilk kez bir davete katılması hem de ilk kez poz vermesi dikkat çekti.

Cankurt, bu durumu "Vuslat Hanım'ın -evliliği dışında- kazanın bütün yaralarını sardığını gösteriyor" şeklinde yorumladı.

Yazar, Vuslat Hanım'ın yeni hayatında Ali Sabancı'ya yer olmadığının kesin olduğunu ancak boşanmanın ne zaman gerçekleşeceğini merak ettiğini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU:

İş insanı Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı, geçtiğimiz yıl Yunanistan’da geçirdikleri bot kazasının ardından uzun bir tedavi sürecinden geçmişti.

Ağustos 2023’te yaşanan bu talihsiz olayda, Ali Sabancı’nın kullandığı bot kayalıklara çarpmış ve çift ağır yaralanmıştı.

Vuslat Doğan Sabancı, yüzünde meydana gelen hasarlar nedeniyle üç estetik operasyon geçirirken, Ali Sabancı ise toplamda 11 ameliyat olmuştu.