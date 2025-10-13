Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus Havayolları'nın sahibi Ali Sabancı ile Aydın Doğan'ın kızı Hürriyet Gazetesi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan evliliklerini sonlandırma kararı aldı.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başanı ve Pegasus Havayolları'nın sahibi, iş insanı Ali Sabancı ile Aydın Doğan'ın kızı Hürriyet Gazetesi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı, Aydın Doğan Vakfı Başkanvekili Vuslat Doğan, 29 yıllık evlilikleri bitirdi.

Sabancı ve Doğan, evliliklerini bitirdiklerini paylaştıkları bir fotoğraf karesiyle ilan etmiş oldu.

İki isim yaptıkları açıklamada 2023 yılında Yunanistan'da geçirdikleri tekne kazasını da hatırlattı.

Tedavi süreçleri ve devamında gelişen süreçlere değinen çift 'aynı mevsimde buluşamadık' dediler.

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan çiftinin yaptığı ortak açıklama şunları söylediler:

"29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık.

Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailecek bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var:

Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz.

Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz.

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı."

TEKNE KAZASI YAŞAMIŞLARDI

2023 yılında tatil için gittikleri Yunan Adası Leros'tan akşam yemeği için zodyak botla çıkan çift ağır bir kaza geçirmişti.

Yaşanan kazada yaralanan Ali Sabancı'nın dalağının alınmış, AORT damarında sorun olduğu ve Vuslat Doğan Sabancı'nın ise yüzünden yaralanmıştı.

Sabancı aylar sonra kaza ile ilgili olarak ilk konuşmasında "Motor kazası yaptım. Deniz motoru... Ben sürüyordum. Eşimin suratı parçalandı. Ben galiba 10 veya 11 ameliyat oldum. Çocuklarımız vardı teknede, suya düştüler. Kayaya çarptık, suya düştüler ama kayaya çarpmadılar. Allah'ın işi bu. 2 ekip vardı büyük teknede çalışan. Onların birinin omzu çıktı, diğeri suya düştü. 3 hafta evvel böyle benzer bir kazada, teknedekiler Allah rahmet eylesin, kayaya çarpıp ölmüştü." dedi.Kaza sonrası tekneye bindiğini bile hatırlamadığını söyleyen Ali Sabancı, "9 gün sonra İstanbul'da uyandığımda başhekime 'Herkes hayatta mı?' diye sordum. 3-4 ay kadar hastanede kaldım. Her geçen gün büyütmemeyi öğrendim. Öğreniyorum. Ölünceye kadar da öğreneceğim. Hepimiz zaten ümit ediyorum ölünceye kadar gelişeceğiz. Ben oldum diyen zaten ölmüş." demişti.