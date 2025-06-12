Wagner çıktı kolordu girdi: Rusya, Afrika'da kabul değiştiriyor

Wagner Grubu 6 Haziran'da, Mali'den ayrıldığını ve misyonlarının "tamamlandığını" duyurdu. Ancak, ülkedeki çatışmaların şiddetinde azalma söz konusu bile değil: Rusya-Mali güvenlik işbirliğinin süreceği yönünde güçlü işaretler var. Konuyu yakından takip eden Rus uzmanların Telegram kanallarındaki paylaşımları, Afrika Kolordusu personelinin yüzde 70 ila 80'inin eski Wagner savaşçılarından oluştuğunu gösteriyor. Bu durum, bir "ayrılıktan" ziyade, bir "değişim" olarak yorumlanıyor. Rusya, Wagner'in kurucusu Yevgeni Prigojin'in Ağustos 2023'te hayatını kaybetmesinin ardından grubun operasyonları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak istiyor.

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FİNANSAL ZORLUKLAR VE ETKİSİZLİK TARTIŞMALARI

Rusya'nın Mali'deki varlığının yeniden yapılandırılması, son aylarda iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini etkileyen sorunları gizlemiyor. Malili yetkililer, Wagner'in hizmetleri için aylık 10 milyon dolara kadar ödeme yaptıkları iddia ediliyor. Afrika Kolordusu'nun finansal düzenlemeleri belirsizliğini korurken, Bamako'nun Batılı ortaklarından aldığı mali desteğin kesilmesiyle bütçe sıkıntısı yaşadığı ve Rus güçlerini ödemekte zorlanabileceği belirtiliyor.

Wagner ile Mali'nin ortaklığı, ülkedeki güvenliği sağlamada yetersiz kalırken, hem paralı askerler hem de Malili güvenlik güçleri tarafından sivillere yönelik şiddetin artışına neden oldu. Son haftalarda Malili ordusu önemli kayıplar yaşadı; Cihadistler üç önemli askeri kamp ve Timbuktu şehrine saldırarak yüzlerce Malili askerinin yaralanmasına veya ölmesine neden oldu. 4 Haziran'da Cihadistler, Bamako'nun dışındaki bir Mali-Wagner eğitim kampında patlayıcı madde patlattıklarını iddia ettiler. Tüm bu gelişmeler, Wagner'in görev süresinin genel olarak kötüleşen bir asayiş tablosuyla geçtiğini gösteriyor.

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YENİ BİR STRATEJİYE İHTİYAÇ VAR

Wagner'den Afrika Kolordusu'na geçişin, kapsamlı bir strateji değişikliği olmadan durumu iyileştireceği net değil. Mali'nin geçmişte Fransa ile olan ortaklığı ve daha yakın zamanda Wagner ile olan işbirliği, cihatçıları kontrol altına almak için ağırlıklı olarak askeri bir yaklaşımın hayal kırıklığı yaratan sonuçlar doğuracağını gösteriyor. Daha başarılı bir yaklaşım, Bamako'nun isyancılarla anlaşmaya varmak ve ülkeye barış şansı vermek için daha geniş bir siyasi strateji geliştirmesini gerektirecek.