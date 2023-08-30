Wagner lideri Prigojin defnedildi

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in Rusya’nın St Petersburg şehrinde düzenlenen özel bir cenaze töreni ile defnedildiği açıklandı.

KAYNAK: İHA
1/9
Wagner lideri Prigojin defnedildi 1
2/9
Wagner lideri Prigojin defnedildi 2

Paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in cenaze töreni bugün gerçekleştirildi.

3/9
Wagner lideri Prigojin defnedildi 3

Wagner grubunun basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın St Petersburg şehrinde düzenlenen cenaze töreninin kapalı formatta gerçekleştirildiği belirtilirken veda etmek isteyenlerin Porokhovskoye mezarlığını ziyaret edebileceği kaydedildi.

4/9
Wagner lideri Prigojin defnedildi 4

Paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, 23 Ağustos’ta Moskova yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybetmiş, yapılan genetik analiz sonucu Rus yetkililer tarafından kimliği doğrulanmıştı.

5/9
Wagner lideri Prigojin defnedildi 5
6/9
Wagner lideri Prigojin defnedildi 6
7/9
Wagner lideri Prigojin defnedildi 7
8/9
Wagner lideri Prigojin defnedildi 8
9/9
Wagner lideri Prigojin defnedildi 9
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu
Meriç Bölgesi'nde yanan ormanlık alanda ceset bulundu
Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi
Burhan Altıntop'un 'Çiko'su lanetli çıktı. Tüm tablolar yakılarak imha edildi
Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap
Çalışanların ayakta uyumasına olanak tanıyan sıra dışı bir ürün: Giraffenap
Hemşire 7 bebeği acımasızca katletmişti. Dünyanın konuştuğu vahşette kan donduran detaylar
Hemşire 7 bebeği acımasızca katletmişti. Dünyanın konuştuğu vahşette kan donduran detaylar
Zayıflama hayali ölümle bitti. Mide küçültme ameliyatında korkunç olay
Zayıflama hayali ölümle bitti. Mide küçültme ameliyatında korkunç olay
Dünyanın sonunun gelmesi durumunda ayakta kalacak 5 ülke
Dünyanın sonunun gelmesi durumunda ayakta kalacak 5 ülke