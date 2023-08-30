Wagner lideri Prigojin defnedildi

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in Rusya’nın St Petersburg şehrinde düzenlenen özel bir cenaze töreni ile defnedildiği açıklandı.
Paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in cenaze töreni bugün gerçekleştirildi.
Wagner grubunun basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın St Petersburg şehrinde düzenlenen cenaze töreninin kapalı formatta gerçekleştirildiği belirtilirken veda etmek isteyenlerin Porokhovskoye mezarlığını ziyaret edebileceği kaydedildi.
Paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin, 23 Ağustos’ta Moskova yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybetmiş, yapılan genetik analiz sonucu Rus yetkililer tarafından kimliği doğrulanmıştı.