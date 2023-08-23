Wagner liderinin uçağı böyle yere çakıldı

Wagner lideri Prigojin’e ait olduğu iddia edilen uçak Moskova yakınlarında düştü. Kaza sonrası uçakta bulunan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, TASS haber ajansına göre yolcu listesinde olduğu iddia edilen Prigojin’in ölüp ölmediği ise merak ediliyor.

Olaya ilişkin enkaz videolarının ardından uçağın düşme anının görüntüleri Rus kaynaklarca servis edildi.

NE OLMUŞTU?

Wagner Grubu liderli Yevgeny Prigojin, 23 Haziran 2023 tarihinde Rusya’nın roket saldırılarında 2 bin Wagner Grubu milisinin hayatını kaybettiği söyleyerek Moskova’ya doğru ilerlediğini ve bir intikam saldırı düzenleyeceğini açıklamıştı.

24 Haziran günü Prigojin Wagner'in ilerleyişinin durduğunu ve üslerine geri döndüklerini açıkladı.

İsyanın ardından yaşanan son gelişmede ise Prigojin'in içerisinde bulunduğu iddia edilen uçağın düştüğü haberi oldu. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada "3 mürettebat dahil 10 kişi hayatını kaybetti, bölgede çalışma sürüyor." denildi.