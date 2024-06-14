Walkind Dead dizinde şok ölüm. Hayranları yıkıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Walkind Dead dizinde şok ölüm. Hayranları yıkıldı

Tüm dünyayı ekranlara kilitleyen Walkind Dead dizisinde herkesi yasa boğan ölüm…

İzlenme rekorları kıran korku-dram türündeki dizi Walking Dead dizisinden acı haber geldi.

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Tüm zamanların en çok izlenen yapımları arasında yerini alan dizide Daryl Dixon karakterinin en yakın arkadaşı olan kurt köpeği ‘Dog’ öldü.

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Oyuncu Norman Reedus, Instagram sayfasından ‘Seven’ isimli rol arkadaşının acı haberini paylaştı.

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25 bölümde rol arkadaşı Seven için "Şimdiye kadarki en iyi rol arkadaşı" diyen Reedus üzüntüsünü dile getirdi.

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Seven'a saygı duruşunda bulunan diğer aktörler arasında Ezekiel'i canlandıran Khary Payton ve kötü adam Leah'ı canlandıran Lynn Collins vardı.

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