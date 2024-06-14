Walkind Dead dizinde şok ölüm. Hayranları yıkıldı

İzlenme rekorları kıran korku-dram türündeki dizi Walking Dead dizisinden acı haber geldi.

Tüm zamanların en çok izlenen yapımları arasında yerini alan dizide Daryl Dixon karakterinin en yakın arkadaşı olan kurt köpeği ‘Dog’ öldü.

Oyuncu Norman Reedus, Instagram sayfasından ‘Seven’ isimli rol arkadaşının acı haberini paylaştı.

25 bölümde rol arkadaşı Seven için "Şimdiye kadarki en iyi rol arkadaşı" diyen Reedus üzüntüsünü dile getirdi.

Seven'a saygı duruşunda bulunan diğer aktörler arasında Ezekiel'i canlandıran Khary Payton ve kötü adam Leah'ı canlandıran Lynn Collins vardı.