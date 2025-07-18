Wall Street’de gözler şirket bilançosunda

ABD borsalarında işlem gören vadeli endeks kontratları, cuma günü güne hafif yükselişle başladı. S&P 500 ve Nasdaq 100’ün önceki gün elde ettiği rekor kapanışların ardından, yatırımcılar yönünü şirketlerin finansal sonuçlarına çevirmiş durumda.

Üç büyük endeksin vadeli işlemleri yüzde 0.1 artış gösterdi. 3M şirketinin beklentileri aşan çeyreklik kazanç raporu, yatırımcıların ilgisini çekti. Şirketin hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 2.5 değer kazandı. Ayrıca 3M, 2024 yılı için kâr beklentisini yukarı yönlü revize etti. American Express de rekor gelir açıkladıktan sonra hisselerinde yüzde 1.7 oranında yükseliş yaşandı.

NETFLİX HİSSELERİ GERİLEDİ

Netflix ise farklı bir tablo çizdi. Şirket hem gelir hem de hisse başına kazanç açısından piyasa beklentilerini aşsa da, hisse senetleri yüzde 1.9 değer kaybetti. Bununla birlikte, Netflix 2025 yılı için gelir tahminlerini de yukarı yönlü güncelledi.

Günün erken saatlerinde açıklanması beklenen Charles Schwab’ın finansal sonuçları da piyasada yakından takip ediliyor. Özellikle faiz ortamı ve bireysel yatırımcı hareketleri, Schwab’ın kâr performansı açısından belirleyici olacak.

EKONOMİK VERİLER GÜÇLÜ SEYREDİYOR

Haftalık bazda bakıldığında, S&P 500 yüzde 0.6 yükseldi. Nasdaq endeksi yüzde 1.5’lik artışla haftayı güçlü tamamlarken, Dow Jones yüzde 0.3 prim yaptı. Bu yükselişte, açıklanan güçlü ekonomik veriler etkili oldu.

ABD’de perakende satışların beklenenden güçlü gelmesi ve çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) ile Üretici Fiyat Endeksi (PPI) verilerinin yumuşak seyretmesi, ekonominin sağlıklı işlediğine dair güven verdi. Bu veriler, Federal Rezerv’in faiz kararları konusunda daha esnek davranabileceğine dair beklentileri de artırdı.

Yatırımcılar, gelecek hafta açıklanacak olan diğer büyük şirket bilançolarına ve makroekonomik verilerine odaklanmaya devam edecek. Özellikle tüketici harcamaları ve iş gücü piyasasına dair göstergeler, piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.