Waller’den faiz indirim sinyali

Fed yetkililerinden Eylül’de faiz indirimini ifade eden açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Bu açıklamalara Fed Üyesi Waller’de dahil oldu. Waller, işgücü piyasasındaki riskler sebebiyle bu ay faiz indirimine başlamanın önemli olduğunu söyledi.

Büyük montanlı indirim hususunda da açık görüşlü olduğunu vurgulayan yetkili eğer veriler gelecek toplantılarda indirimi desteklerse o zaman üst üste indirimlerin uygun olacağını düşündüğünü, eğer verilerin daha büyük indirimi gerektirirse onu da destekleyeceğini söyledi.

Waller, 2022’de enflasyon ivmelendiği zaman da önden yüklemeli faiz artırımından yana olduğunu söyleyerek, şimdi de gerekirse önden yüklemeli indirimi destekleyeceğini dile getirdi.

Şu anki verilerin artık sabır değil, aksiyon gerektirdiğini söyleyen Waller ekonominin resesyona ilerlemediğini, enflasyonla mücadelede de önemli ilerleme sağladıklarını belirtti.