﻿Wanda Nara Icardi'yi terk etti

Galatasaray'ın yeni transferi Icardi'ye kötü haber. Arjantinli futbolcunun aynı zamanda menajerliğini de yapan Wanda Nara, Icardi'den ayrıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Wanda Nara şu ifadeleri kullandı:

"Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum."

Icardi-Wanda Nara ilişkisi bir süredir ihanet iddiası nedeniyle sıkıntılıydı. Çiftin ayrılacakları ileri sürülüyordu. Bu açıklamayla iddialar doğruluk kazanmış oldu.