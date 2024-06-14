Wanda Nara bu kadarına pes. Olmaz ki ama böyle de yatılmaz ki. Nefes kesen fotoğraflar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Wanda Nara bu kadarına pes. Olmaz ki ama böyle de yatılmaz ki. Nefes kesen fotoğraflar

Galatasaraylı golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın +18 içerik sitesi Divasplay'de yayınlanan fotoğrafı gündem oldu.

Orhan Veli 1946'da yazmış bu şiiri, aşık olduğu kadının yatışını görünce:

Uzanıp yatıvermiş, sere serpe;

Entarisi sıyrılmış, hafiften;

Kolunu kaldırmış, koltuğu görünüyor;

Bir eliyle de göğsünü tutmuş.

İçinde kötülüğü yok, biliyorum;

Yok, benim de yok ama…

Olmaz ki!

Böyle de yatılmaz ki!

*

Büyük şair acaba Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi'nin karısı Wanda Nara'nın bu pozlarını görseydi kim bilir neler yazardı.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri olan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sık sık medyanın ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Son olarak, Nara, +18 içerik sunan Divasplay sitesiyle anlaşarak çıplak fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

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Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı anlaşma çerçevesinde erotik içeriklerini paylaşarak sayfasını tanıtıyor.

Nara, daha önce de benzer bir işbirliği yaptığını açıklamıştı, ancak son paylaşımı yürekleri hoplattı.

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Divasplay'in "Yeni şeyler" notuyla paylaştığı son fotoğrafında, Nara siyah iç çamaşırı ve montuyla poz verdi.

İşte Wanda Nara'nın o pozu:

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