Wanda Nara davayı kazandı, Icardi yıkıldı

Galatasaray'ın Arjantili yıldızı Mauro Icardi'nin çalkantılı özel hayatı gündem olmaya devam ediyor.

Eski eşi Wanda Nara’nın şikayeti üzerine Buenes Aires 106. Hukuk Mahkemesi'nde görülen nafaka davasında karar çıktı.

Mahkeme, Mauro Icardi'nin 110 bin dolarlık çocuk nafakasının yanı sıra 3 bin 500 dolarlık faiz ve masrafları ödemesine hükmetti.

MAL VARLIĞINA EL KOYULABİLİR

Arjantin basınında çıkan haberde, ülke yasalarına göre, borçlu ilan edilen bir kişinin Arjantin’e döndüğünde borcunu mahkemede ödemeden ülkeden ayrılamayacağı ifade edildi. Ayrıca Icardi’nin mal varlığına el konmak üzere olduğu vurgulandı.